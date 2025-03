Hôtel Bizipoz : un nouvel hôtel 4 étoiles à Saint-Jean-de-Luz

L’Hôtel Bizipoz s’inscrit dans un programme de réaménagement urbain mené par la ville de Saint-Jean-de-Luz depuis une décennie. L’objectif : revitaliser le centre-ville et offrir un cadre de vie plus agréable aux résidents comme aux visiteurs.



La place Foch, jouxtant l'hôtel, a été entièrement repensée avec des espaces verts et un stationnement souterrain de 500 places pour fluidifier la circulation. Cet aménagement permet de favoriser un mode de vie « tout à pied » et de dynamiser l’attractivité du quartier.



" L'ouverture de l'Hôtel Bizipoz marque une étape majeure dans la concrétisation de notre vision pour Saint-Jean-de-Luz. Nous avons imaginé un lieu unique qui célèbre l'authenticité et la richesse de la culture basque tout en offrant une hospitalité moderne et conviviale " déclare Daniel Hiribarren, fondateur du groupe Hetzi.