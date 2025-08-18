TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Montefiore, Ceres et CFJ reprennent le voyagiste auprès d’Equistone


Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et la Compagnie Financière Jousset ont conclu un accord avec Equistone en vue de l’acquisition du Groupe Karavel, maison-mère de Promovacances et FRAM. Cette opération, réalisée aux côtés du management, vise à renforcer la position du voyagiste sur le marché français et international.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

Rachat de Karavel : Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et la Compagnie Financière Jousset ont conclu un accord avec Equistone
Rachat de Karavel : Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et la Compagnie Financière Jousset ont conclu un accord avec Equistone - Depositphotos.com, @AntonMatyukha
Le 1er août 2025, Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et la Compagnie Financière Jousset (CFJ) ont annoncé la signature d’un accord avec Equistone en vue de l’acquisition du groupe Karavel, acteur majeur du e-tourisme en France.

L’opération, qui reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, se fera aux côtés du management du Groupe, représenté par Cyrille Fradin, président, et Folco Aloisi, directeur général.

Fondé en 2001, Karavel s’est imposé comme un pionnier de la vente de séjours en ligne.

À travers ses marques phares Promovacances, FRAM et ABcroisières, ainsi qu’un réseau de 170 agences physiques, le voyagiste accompagne chaque année près d’un million de clients.

Son catalogue regroupe plus de 250 clubs et resorts, ainsi que 500 circuits touristiques dans le monde. Le Groupe emploie près de 1 000 collaborateurs et a franchi le cap du milliard d’euros de volume d’affaires en 2023.

Karavel s’ouvre à de nouveaux investisseurs

Les nouveaux investisseurs affirment vouloir soutenir la croissance du Groupe et renforcer sa position sur le marché, en particulier à l’international.

"Nous avons l’ambition d’accompagner Karavel dans l’accélération de son développement, notamment l’internationalisation de sa clientèle et le renforcement de ses actifs clés", a souligné Éric Bismuth, président de Montefiore Investment, dans un communiqué.

Ambition partagée par Ceres Industries Capital et CFJ, qui mettent en avant la solidité du management et la dimension entrepreneuriale du projet. "Karavel et son management réunissent toutes les qualités que nous recherchons : engagement, talent et innovation", a ainsi déclaré Frédéric Jousset, gérant de CFJ.

Ue nouvelle phase de croissance

Du côté du voyagiste, la direction se félicite de cette nouvelle étape. "Ce partenariat est un levier pour consolider nos atouts, ouvrir de nouvelles perspectives et continuer à faire la différence au service de nos clients et de nos équipes", a indiqué Cyrille Fradin.

Pour Equistone, actionnaire de Karavel depuis 2018, cette cession intervient après une période marquée par une forte transformation, notamment durant la crise du Covid-19.

Le fonds d’investissement rappelle avoir soutenu le Groupe par plusieurs augmentations de capital, permettant sa digitalisation et son renforcement post-crise.

Tags : equistone, fram, karavel, montefiore investment, promovacances
TourMaG
