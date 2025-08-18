Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Les nouveaux investisseurs affirment vouloir soutenir la croissance du Groupe et renforcer sa position sur le marché, en particulier à l’international.



" Nous avons l’ambition d’accompagner Karavel dans l’accélération de son développement, notamment l’internationalisation de sa clientèle et le renforcement de ses actifs clés ", a souligné Éric Bismuth, président de Montefiore Investment, dans un communiqué.



Ambition partagée par Ceres Industries Capital et CFJ, qui mettent en avant la solidité du management et la dimension entrepreneuriale du projet. " Karavel et son management réunissent toutes les qualités que nous recherchons : engagement, talent et innovation ", a ainsi déclaré Frédéric Jousset, gérant de CFJ.