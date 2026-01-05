Chiapas : une destination à fort potentiel pour les agences en quête d’expériences authentiques au Mexique

Le Chiapas ne ressemble à aucune autre région du pays. Ici, le Mexique se vit davantage comme une immersion que comme une simple découverte touristique. Les influences mayas y sont omniprésentes : dans l’architecture, les langues parlées, les vêtements traditionnels, les rituels et l’organisation sociale.



Pour les agences de voyage, c’est une destination idéale pour proposer un Mexique plus confidentiel, loin des stations balnéaires surfréquentées. Le Chiapas attire une clientèle curieuse, sensible à la culture, à la nature et aux rencontres humaines, qu’il s’agisse de couples, de petits groupes, de voyageurs seniors actifs ou de clients déjà familiers du pays.



San Cristóbal de las Casas constitue généralement le point d’entrée de la région. Cette ville coloniale, perchée à plus de 2 000 mètres d’altitude, séduit par son ambiance bohème, ses marchés, ses cafés et son rôle central dans la vie culturelle indigène. Elle permet une acclimatation progressive avant d’explorer les zones plus rurales et naturelles.