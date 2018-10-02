TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Votre partenaire local francophone au Mexique


Depuis sa création, Xplore Mexique s’affirme comme un réceptif engagé, local et francophone, dédié à concevoir des voyages sur mesure au Mexique. Nous sommes une équipe de passionnés, de vrais « Xplorers », profondément attachés à partager les richesses naturelles, culturelles et humaines de ce pays fascinant. Notre mission : transformer chaque séjour en une expérience unique, authentique et mémorable.


Rédigé par DestiMaG le Lundi 29 Septembre 2025

© Benjaminsenoussi
© Benjaminsenoussi
DESTINATIONS :

> YUCATAN
> CHIAPAS
> MEXICO CITY
> QUINTANA ROO
> OAXACA
> BAJA CALIFORNIA

Date de création :
Mars 2021

Compétences et Activités

Présentation
© Benjaminsenoussi
© Benjaminsenoussi

Depuis sa création en mars 2021, Xplore Mexique s’affirme comme un réceptif francophone local, dédié à la conception de voyages sur mesure au Mexique. L’équipe, passionnée et experte, met un point d’honneur à partager les richesses naturelles, culturelles et humaines de ce pays fascinant.

Notre approche repose sur le tourisme responsable : respect des communautés locales, immersion dans la nature, et mise en avant de la culture maya. Nous proposons des voyages personnalisés : autotours en haciendas et lodges, circuits privés francophones, hébergements de charme, séjours atypiques et expériences hors des sentiers battus.

Grâce à notre service de conciergerie, nous restons disponibles à chaque étape de votre voyage pour garantir une expérience fluide et sereine. Nous privilégions des partenariats locaux de confiance, garantissant authenticité, confort et un impact positif sur les communautés.

Nos thématiques de prédilection incluent la nature et les paysages (jungles, cenotes, réserves naturelles), l’archéologie et la découverte culturelle (sites mayas, traditions locales), les rencontres humaines et la gastronomie. Chaque séjour est conçu pour refléter les envies et le rythme de chaque voyageur.
© Benjaminsenoussi
© Benjaminsenoussi

Vidéo


Prestations

● Voyages sur mesure adaptés à vos envies et budget
● Autotours en haciendas et lodges
● Circuits privés en français avec guides spécialisés
● Expériences atypiques et hors des sentiers battus
● Hébergements de charme et boutique hôtels
● Service de conciergerie locale pour un accompagnement personnalisé

Exemples de circuits


Le Grand Tour du Yucatán : 11 jours / 10 nuits en autotour incluant sites archéologiques mayas, cenotes, réserves naturelles, villes coloniales et plages.
Immersion dans une communauté Maya : 3 jours / 2 nuits au cœur de la jungle yucatèque, partage de la vie locale et ateliers culturels.
Voyage de noces romantique : circuits privatifs, hébergements de charme, moments privilégiés dans des cadres naturels et confidentiels.
© Benjaminsenoussi
© Benjaminsenoussi

XPLORE VOYAGES
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Benjamin
Xplorer


david@xplore-voyages.com / benjamin@xplore-voyages.com
www.mexique.xplore-voyages.com
+33 (0)4 13 41 93 43
+33 (0)6 25 89 28 44
 



