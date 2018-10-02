Depuis sa création en mars 2021, Xplore Mexique s’affirme comme un réceptif francophone local, dédié à la conception de voyages sur mesure au Mexique. L’équipe, passionnée et experte, met un point d’honneur à partager les richesses naturelles, culturelles et humaines de ce pays fascinant.



Notre approche repose sur le tourisme responsable : respect des communautés locales, immersion dans la nature, et mise en avant de la culture maya. Nous proposons des voyages personnalisés : autotours en haciendas et lodges, circuits privés francophones, hébergements de charme, séjours atypiques et expériences hors des sentiers battus.



Grâce à notre service de conciergerie, nous restons disponibles à chaque étape de votre voyage pour garantir une expérience fluide et sereine. Nous privilégions des partenariats locaux de confiance, garantissant authenticité, confort et un impact positif sur les communautés.



Nos thématiques de prédilection incluent la nature et les paysages (jungles, cenotes, réserves naturelles), l’archéologie et la découverte culturelle (sites mayas, traditions locales), les rencontres humaines et la gastronomie. Chaque séjour est conçu pour refléter les envies et le rythme de chaque voyageur.