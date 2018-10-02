DESTINATIONS :
> YUCATAN
> CHIAPAS
> MEXICO CITY
> QUINTANA ROO
> OAXACA
> BAJA CALIFORNIA
Date de création :
Mars 2021
Depuis sa création en mars 2021, Xplore Mexique s’affirme comme un réceptif francophone local, dédié à la conception de voyages sur mesure au Mexique. L’équipe, passionnée et experte, met un point d’honneur à partager les richesses naturelles, culturelles et humaines de ce pays fascinant.
Notre approche repose sur le tourisme responsable : respect des communautés locales, immersion dans la nature, et mise en avant de la culture maya. Nous proposons des voyages personnalisés : autotours en haciendas et lodges, circuits privés francophones, hébergements de charme, séjours atypiques et expériences hors des sentiers battus.
Grâce à notre service de conciergerie, nous restons disponibles à chaque étape de votre voyage pour garantir une expérience fluide et sereine. Nous privilégions des partenariats locaux de confiance, garantissant authenticité, confort et un impact positif sur les communautés.
Nos thématiques de prédilection incluent la nature et les paysages (jungles, cenotes, réserves naturelles), l’archéologie et la découverte culturelle (sites mayas, traditions locales), les rencontres humaines et la gastronomie. Chaque séjour est conçu pour refléter les envies et le rythme de chaque voyageur.
● Voyages sur mesure adaptés à vos envies et budget
● Autotours en haciendas et lodges
● Circuits privés en français avec guides spécialisés
● Expériences atypiques et hors des sentiers battus
● Hébergements de charme et boutique hôtels
● Service de conciergerie locale pour un accompagnement personnalisé
● Le Grand Tour du Yucatán : 11 jours / 10 nuits en autotour incluant sites archéologiques mayas, cenotes, réserves naturelles, villes coloniales et plages.
● Immersion dans une communauté Maya : 3 jours / 2 nuits au cœur de la jungle yucatèque, partage de la vie locale et ateliers culturels.
● Voyage de noces romantique : circuits privatifs, hébergements de charme, moments privilégiés dans des cadres naturels et confidentiels.
XPLORE VOYAGES
|
Benjamin
Xplorer
|
david@xplore-voyages.com / benjamin@xplore-voyages.com
www.mexique.xplore-voyages.com
+33 (0)4 13 41 93 43
+33 (0)6 25 89 28 44