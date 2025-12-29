Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

le TO cesse ses activités au 1er janvier 2026


Havanatours a annoncé la cessation de ses activités à compter du 1er janvier 2026. Cette annonce prend de court les agences de voyages, notamment pour les dossiers dont les départs sont imminents.


Rédigé par le Lundi 29 Décembre 2025

Clap de fin pour Havanatours - Depositphotos.com Auteur kmiragaya
Clap de fin pour Havanatours - Depositphotos.com Auteur kmiragaya
Aerticket
Havanatours, le tour-opérateur historique spécialiste de Cuba a annoncé qu'il allait cesser ses activités à partir du 1er janvier 2026.

Cette annonce est intervenue juste avant Noël, le 23 décembre 2025, et a pris de court certains agents de voyages et leurs clients qui ont des départs programmés fin décembre et en janvier 2026.

Au moment de l'annonce, les prestations à destination pour les clients qui étaient déjà sur place ont été assurées. En revanche, les agences doivent trouver un plan B, pour les départs à venir.

Contacté par nos soins, Christophe Troalic directeur général de Decoov Cuba (groupe Le Vacon), nous confirme être sur le pont depuis le 23 décembre pour aider les agences à reprotéger les clients.

"Depuis l'annonce nous nous occupons de plus d'un centaine de dossiers pour trouver des solutions pour les agences avec des départs très proches. Nous sommes en capacité de répondre aux éventuelles demandes des agences."

Tags : cuba
Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

