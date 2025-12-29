Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

Havanatours, le tour-opérateur historique spécialiste de Cuba a annoncé qu'il allait cesser ses activités à partir du 1er janvier 2026.
Cette annonce est intervenue juste avant Noël, le 23 décembre 2025, et a pris de court certains agents de voyages et leurs clients qui ont des départs programmés fin décembre et en janvier 2026.
Au moment de l'annonce, les prestations à destination pour les clients qui étaient déjà sur place ont été assurées. En revanche, les agences doivent trouver un plan B, pour les départs à venir.
Contacté par nos soins, Christophe Troalic directeur général de Decoov Cuba (groupe Le Vacon), nous confirme être sur le pont depuis le 23 décembre pour aider les agences à reprotéger les clients.
"Depuis l'annonce nous nous occupons de plus d'un centaine de dossiers pour trouver des solutions pour les agences avec des départs très proches. Nous sommes en capacité de répondre aux éventuelles demandes des agences."
