Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

Havanatours, le tour-opérateur historique spécialiste de Cuba a annoncé qu'il allait cesser ses activités à partir du 1er janvier 2026.



Cette annonce est intervenue juste avant Noël, le 23 décembre 2025, et a pris de court certains agents de voyages et leurs clients qui ont des départs programmés fin décembre et en janvier 2026.



Au moment de l'annonce, les prestations à destination pour les clients qui étaient déjà sur place ont été assurées. En revanche, les agences doivent trouver un plan B, pour les départs à venir.