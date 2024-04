Cuba : "Le tourisme est le moteur majeur de l'économie !"

Pour se rendre à Cuba, les voyageurs doivent être détenteurs deLe passeport doit être dont la durée de validité est supérieure à celle du séjour. De plus, les voyageurs doivent posséder un billet aller et retour. Ce n'est pas tout, depuis le 1er janvier 2022, un formulaire digital doit être rempli dans les 72 heures précédant l’arrivée à Cuba.Autre nouveauté, le placement par les USA de Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme, à l'initiative de la mandature de Donald Trump. Pour l'heure, l'administration Biden n'a pas aboli cette mesure.Ainsi, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba aprèset qui veulent par la suite se rendre aux Etats-Unis ne pourront plus bénéficier de l'ESTA.selon l’agence fédérale Customs and Border Protection. Ces personnes se retrouvent dans l'obligation de demander un visa, auprès de l'ambassade américaine,