Decoov sort ses deux brochures Decoov Italie et Cuba (Vidéo)

Très bientôt ces deux nouveaux catalogues seront rejoints par deux autres brochures dédiées au Pérou et au Mexique, Costa Rica, Guatemala et Panama.



Christophe Troalic constate une belle reprise notamment sur les voyages sur-mesure : "Les demandes à la carte sont de plus en plus nombreuses, peut être aujourd'hui au détriment des GIR qui sont un peu compliqués à remplir."



En tête des destinations figurent : l'Italie, Cuba, le Mexique et le Pérou.



Decoov partage également son stand avec Açores Voyages, tour opérateur lancé par Yvon Peltanche, patron du réseau Eden Tour.



"Nous collaborons depuis de très nombreuses années avec Yvon Peltanche et sur le Ditex nous nous associons avec Açores Voyages qui permet de proposer une nouvelle destination sur le marché français."