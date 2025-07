TUI relance ses offres Primos Nouvelles Frontières

Les offres Primos concernent notammentEn Égypte , la croisière « Les Légendes du Nil » est proposée à partir de 1 519 € TTC par personne pour un départ le 15 novembre 2025. D’une durée de 8 jours et 7 nuits, elle comprend vols, transferts et repas selon le programme. L’itinéraire permet d’explorer les temples de Karnak, Edfou, Kom Ombo et Philae, ainsi que la vallée des Rois entre Louxor et Assouan.En Inde , le circuit « L’Inde des Rajputs » est proposé à partir de 1 539 € TTC pour un départ le 14 janvier 2026. Ce voyage de 13 jours et 12 nuits inclut la visite du temple de Ranakpur, des villes de Jaisalmer et Udaipur, et une séance de cinéma Bollywood à Jaipur.Au Vietnam , le programme « Saveurs vietnamiennes » est proposé à partir de 1 769 € TTC pour un départ le 11 juin 2026. D’une durée de 10 jours et 8 nuits, ce circuit met l’accent sur la gastronomie locale, de Hanoï à Hô Chi Minh, en passant par la baie d’Halong.Enfin, le circuit « Safari Kilimandjaro » au Kenya est disponible à partir de 2 369 € TTC pour un départ le 24 avril 2026. Ce voyage de 9 jours et 8 nuits comprend des étapes dans plusieurs réserves naturelles, dont le Masaï Mara et Tsavo, avec une extension possible à Mombasa. Toutes les offres comprennent vols, transferts et repas selon programme.