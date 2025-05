Emploi clubs de vacances : des postes clés peinent à trouver preneur [ABO]

Les clubs innovent pour toucher les profils les plus jeunes et mobiles. Le Club Med a ainsi lancé un compte TikTok Club Med Jobs dès 2022, et plus récemment un LinkedIn où « 100 % des offres en resort sont disponibles » .



Le Club Med organise aussi des jobdatings réguliers, en ligne et en présentiel, pour fluidifier les rencontres avec les candidats.



TUI et FRAM s’appuient également fortement sur les réseaux sociaux, les vidéos courtes et les campagnes d’affichage dans les clubs.



Les partenariats avec des écoles sont également indispensables. TUI travaille depuis de nombreuses années avec Klaxon Rouge, dont certaines formations sont diplômantes.



Enfin, le bouche-à-oreille reste une valeur sûre !