Comment déconnecter (vraiment) pendant les vacances ? [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro

L’été arrive, et avec lui la promesse d’un hamac, de siestes au soleil… et, parfois, d’un téléphone pro qui vibre sous la serviette de plage. Alors comment faire pour (enfin) lever le pied ? Agnès Menso, coach spécialisée auprès des dirigeants de PME et ETI et Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et directeur général d’Ekilibre Conseil (cabinet de conseil en gestion des risques psychosociaux et en santé au travail) partagent leurs conseils très concrets pour une déconnexion réaliste, sans culpabilité ni stress.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 15 Juillet 2025

