Comment rédiger un devis clair, vendeur et zéro prise de tête ? [ABO]

Me Emmanuelle Llop : « Si certains frais ou taxes ne sont pas encore connus, il faut les mentionner clairement ("taxes de séjour à régler sur place : 00 € approximativement "). »



« Ce qui est inclus / pas inclus, les devises, les conditions d’annulation : c’est la base pour éviter les surprises et poser un cadre solide » , assure Adriana Minchella.



Caroline Maisonneuve recommande un double encadré magique à la fin du devis :



👉 "Ce tarif comprend" / "Ce tarif ne comprend pas"

« On y met tout : frais de dossier, type de chambre, repas, taxes, etc. Et on n’oublie pas les conditions de paiement, d’annulation, les CGV et les formalités de police. Tout doit être clair dès le devis. »