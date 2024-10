En passant par la Lorraine... Fensch Voyages trace sa route 🔑

Le réseau Fensch Voyages fêtera ses 40 ans l'année prochaine. La première agence a ouvert ses portes en 1985 à Hayange. Aujourd’hui, le réseau compte 7 agences et 30 collaborateurs.



Nous sommes présents sur les marchés du loisir, du voyage d’affaires et de groupe. L’an dernier, le chiffre d’affaires a atteint plus de 20 millions d'euros.



Depuis 2018, Fensch Voyages appartient à 90 % au groupe luxembourgeois TGL (NDLR : né de la fusion d’Emile Weber et SLG) qui a clairement envie de se développer dans l’Est de la France.



On a vraiment envie d'être novateurs dans plusieurs domaines. Il est important à l'heure actuelle de pouvoir proposer quelque chose de différent au niveau des agences de voyage, qui souffrent souvent de cette image un peu vieillotte.



A travers nos soirées clients, nos agences, notre communication, nous essayons de dynamiser notre identité et de proposer des choses différentes.





La dernière soirée 100% filles était destinée à présenter toute la gamme de voyages pour les femmes only. Nous avons vraiment joué la carte du 100% filles, avec une déco rose et paillettes, des cocktails roses, un apéro dinatoire, un DJ, des coiffeuses et esthéticiennes pour animer des ateliers make-up et coiffure. Nous avons eu énormément de monde et elles ont vraiment adoré.



Nous éditons aussi une petite brochure en GIR. C'est un magazine d'offres exclusives, une brochure dans laquelle nous proposons des départs uniquement de la région, avec des vols du Luxembourg ou un pré-acheminement jusqu'à un aéroport de Paris ou de Francfort.



Pour cette brochure 2024-2025, nous proposons 40 voyages pour notre 40eme anniversaire.



Le 12 janvier 2025, nous organisons un salon du voyage à Yutz. C’est un événement important pour nous, que l’on avait l'habitude d’organiser chaque année avant le covid.



Initialement réservé à nos clients, nous l’ouvrons cette année à tous. Entre 25 et 30 tours opérateurs seront présents. Ce sera un événement très important avec un gros enjeu : accueillir de nouveaux clients. Nous organisons des soirées clients. Depuis le Covid , on s'est rendu compte que les gens se déplaçaient moins facilement. Pour y remédier, nous avons essayé de cibler les thématiques en fonction des clients ou des éventuels prospects.La dernière soirée 100% filles était destinée à présenter toute la gamme de voyages pour les femmes only. Nous avons vraiment joué la carte du 100% filles, avec une déco rose et paillettes, des cocktails roses, un apéro dinatoire, un DJ, des coiffeuses et esthéticiennes pour animer des ateliers make-up et coiffure. Nous avons eu énormément de monde et elles ont vraiment adoré.Nous éditons aussi une petite brochure en GIR. C'est un magazine d'offres exclusives, une brochure dans laquelle nous proposons des départs uniquement de la région, avec des vols du Luxembourg ou un pré-acheminement jusqu'à un aéroport de Paris ou de Francfort.Pour cette brochure 2024-2025, nous proposons 40 voyages pour notre 40eme anniversaire.Le 12 janvier 2025, nous organisons un salon du voyage à Yutz. C’est un événement important pour nous, que l’on avait l'habitude d’organiser chaque année avant le covid.Initialement réservé à nos clients, nous l’ouvrons cette année à tous. Entre 25 et 30 tours opérateurs seront présents. Ce sera un événement très important avec un gros enjeu : accueillir de nouveaux clients.