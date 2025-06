Les 5 démissionnaires du CEDIV changent de réseau !

Une page se tourne donc, avec le départ de ces 5 entreprises du réseau, quelques jours seulement avant la convention annuelle qui se déroulera du 23 au 29 juin prochain au Sénégal.



Les 5 anciens administrateurs du CEDIV ajoutent pour conclure : "Nous exprimons notre gratitude aux nombreux adhérents et partenaires qui nous ont témoigné leur compréhension et leur soutien durant cette période de transition.



À l’occasion de la convention au Sénégal, nous souhaitons à tous les participants un événement fructueux. Par ailleurs, nous avons décidé de reverser nos jetons de présence 2025 non perçus à l’association de l’île de Gorée Keur Khadija, afin de soutenir ses actions menées lors de cette rencontre."