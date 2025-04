CEDIV : 5 administrateurs claquent la porte du conseil d'administration !

Dans leur communication, les 5 administrateurs démissionnaires précisent : "Ces décisions, bien que prises individuellement, ne sont en aucun cas liées à des considérations personnelles, ni à une lassitude individuelle, mais résultent d’un constat partagé et d’une réflexion collective approfondie, motivée par notre volonté de rester fidèles à l’esprit de la coopérative, à ses valeurs fondatrices, et à la dynamique que nous avons toujours défendue dans l’intérêt de l’ensemble des adhérents.



Conscients de l’importance de nos responsabilités, cette démarche a été longuement mûrie. Nous restons, à titre individuel, profondément attachés au Cediv, au principe coopératif, à la force du collectif, et à l’idée d’un réseau d’agences indépendantes solidaires, libre et fort de sa diversité.



Nous remercions l’ensemble des adhérents pour leur confiance durant ces années d’engagement, et serons ravis de continuer à échanger avec vous en qualité de simple adhérent à ce jour.



Seuls on va vite, ensemble on va loin."