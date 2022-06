ANNABELLE IMBERT Cogérante-Cofondatrice de Declic Evasion

Envoyer à un ami Partager cet article

Annabelle Imbert, est née le 05 Décembre 1976. Mariée, elle est originaire de la région Grenobloise. Rigoureuse, droite, professionnelle et polyvalente, elle est cofondatrice de l’agence de voyage groupe Declic Evasion et administratrice du Cediv Travel. Annabelle a travaillé aussi bien dans de grandes multinationales que dans des structures plus légères et à taille humaine, dans lesquelles elle se reconnaît davantage.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 28 Juin 2022

BIOGRAPHIE Depuis son plus jeune âge, une seule passion l'anime : les voyages et la découverte du monde. Ses expériences professionnelles, combinant nouvelles technologies et tourisme ont toujours été orientées en ce sens.



Son diplôme d’École de commerce en poche, Annabelle Imbert débute sa carrière à Paris, chez IBM France à la direction marketing France & Belgique où elle occupe, le poste de Responsable Marketing E-business.



Lors de l’émergence de la nouvelle économie, l’engouement pour le monde des start-up l’attire, elle entre donc chez UKIBI, start-up franco-américaine, proposant des solutions de carnet d'adresses sur Internet en tant que Responsable Marketing.



Toutefois, le sud de la France lui manque, et après quelques années passées à Paris, elle choisit la première technopole d’Europe, Sophia-Antipolis. Elle rejoint successivement le groupe ALTRAN, puis ALTEN, les 2 leaders mondiaux du secteur du conseil en technologies en tant que manager de centre de profit.



Son profil généraliste et polyvalent s’inscrit ensuite naturellement dans la création d’entreprise avec l’envie de travailler dans le secteur du tourisme. C’est ainsi, qu’elle décide de créer, en 2010, conjointement avec Olivier Bernard, son associé, l’agence de voyage indépendante Declic Evasion, spécialiste des voyages en groupe en France et à l’étranger pour les comités d’entreprises.



Les valeurs et le professionnalisme de ses fondateurs permettent, rapidement et logiquement, à Declic Evasion de devenir un acteur majeur et reconnu dans son domaine. En 2018, les dirigeants se reconnaissent dans les valeurs incarnées par Adriana Minchella, Présidente du Cediv, et décident donc d’adhérer à la coopérative.



La philosophie du réseau, son dynamisme et ses valeurs d’entraide et de solidarité, donnent envie à Annabelle de candidater pour un mandat d’administrateur afin de participer activement aux évolutions majeures du réseau. Le 30 juin 2021, elle est élue et rejoint l’équipe au sein du conseil d’administration pour son 1er mandat.



DIPLOMES 1999 - Bac+5 École de commerce : INSEEC Bordeaux : Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales

1996 - Prépa HEC Voie générale scientifique

1994 - Baccalauréat Scientifique C

DISTINCTIONS & MANDATS - Administratrice CEDIV TRAVEL

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE - Cediv : Adriana Minchella réélue présidente de la coopérative

CONTACT Annabelle IMBERT - Linkdin

Lu 173 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > CHRISTOPHE CHAILLOU SOPHIE AUBRIET HERVE BELLAICHE