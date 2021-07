Cediv : Adriana Minchella réélue présidente de la coopérative

- Annabelle Imbert de Déclic Evasion (Var)



- Anne Sophie Lecarpentier de Perier Voyages (Normandie)



- Stéphane Fulcrand de Salagou Voyages (Hérault)



- Sophie Bigot d'Esprit Voyages (Normandie)



- Catherine Labe des Matins du Monde (Lyon)



- Isabelle Galpin-Lamarre de Travel Boutic (Antilles)



- Andreas Gantenbein de CMS Vacances (Bordeaux)



- Adriana Minchella d'Ellipse Voyages (Béziers).



Collège des associés non coopérateurs : Philippe Jolivet des Relais d'Asie (Paris et Avignon).



Par ailleurs, Adriana Minchella a été réélue présidente de la coopérative Cediv Travel.



Les " comptes et résolutions ont été validés et approuvés ", précise le Cediv dans un communiqué.