Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Volotea, la compagnie spécialisée dans les liaisons entre capitales régionales européennes, annonce la signature d’un accord interligne avec Air Caraïbes et French bee.
Ce partenariat permettra aux passagers de rejoindre plus facilement les destinations caribéennes, l’Amérique du Nord, la Polynésie française et La Réunion via Paris-Orly.
Grâce à cet accord, les voyageurs bénéficieront d’un billet unique couvrant l’ensemble du voyage et d’un acheminement direct des bagages, de leur ville de départ à la destination finale, sans nécessité de récupération à Paris-Orly.
Les correspondances entre les vols Volotea et ceux des compagnies long-courriers seront optimisées pour simplifier l’expérience des passagers.
Selon Carlos Muñoz, et PDG de Volotea, "ce nouvel accord interligne permet aux voyageurs européens d'accéder facilement aux destinations françaises de l’outre-mer, aux États-Unis et aux Caraïbes, grâce à un service intégral et optimisé."
Volotea, French bee, Air Caraïbes : voyager plus facilement vers l’Outre-mer
Le réseau interligne concerne huit villes desservies par Volotea en France et en Italie : Lourdes, Rodez, Alghero, Ancône, Gênes, Olbia, Turin et Vérone.
Ces villes sont désormais connectées aux lignes long-courriers d’Air Caraïbes et French bee vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les Bahamas, la République dominicaine, le Mexique et le Canada.
French bee dessert également les États-Unis, avec des vols vers Miami, San Francisco, Los Angeles et Newark.
Les ventes des correspondances seront prochainement disponibles sur les sites web d’Air Caraïbes et de French bee, ainsi que dans les agences de voyage partenaires, permettant aux passagers Volotea de planifier facilement leurs trajets vers ces destinations lointaines.
Paul-Henri Dubreuil, Président Directeur Général des compagnies Air Caraïbes et French bee, souligne que "ce partenariat répond à une demande croissante de simplicité et de fluidité de parcours, tout en valorisant l’attractivité des territoires ultramarins et nord-américains."
Publié par Amelia Brille
