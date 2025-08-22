Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

ce nouvel accord interligne permet aux voyageurs européens d'accéder facilement aux destinations françaises de l’outre-mer, aux États-Unis et aux Caraïbes, grâce à un service intégral et optimisé.

Volotea , la compagnie spécialisée dans les liaisons entre capitales régionales européennes, annonce la signature d’un accord interligne avec Air Caraïbes etCe partenariat permettra aux passagers deles destinations caribéennes, l’Amérique du Nord, la Polynésie française et La Réunion via Paris-Orly.Grâce à cet accord, les voyageurs bénéficieront d’uncouvrant l’ensemble du voyage et d’un acheminement direct des bagages, de leur ville de départ à la, sans nécessité de récupération à Paris-Orly.Les correspondances entre les vols Volotea et ceux des compagnies long-courrierspour simplifier l’expérience des passagers.Selon Carlos Muñoz, et PDG de Volotea, "