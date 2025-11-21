Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos - Photo Minor Hotels
Minor Hotels annonce la nomination de Genna Panagopoulos au poste de Vice-Présidente du Développement pour l’Amérique du Nord.
Genna Panagopoulos dispose d'une expérience de plus de 14 ans dans l’investissement et le développement hôtelier, avec un parcours éprouvé en finance, stratégie de marque et développement commercial.
Elle rejoint Minor Hotels après avoir travaillé chez IHG. Son expertise couvre les études de faisabilité, le développement et la croissance de marques, participant notamment à l’essor de InterContinental Hotels & Resorts, Regent, Kimpton et Vignette Collection.
Dans ses nouvelles fonctions, Genna Panagopoulos pilotera les initiatives visant à sécuriser de nouveaux contrats de franchise et de gestion pour le portefeuille de marques de Minor Hotels. Le groupe également étend sa plateforme de franchise en Amérique du Nord afin d’accélérer sa croissance.
A lire aussi : Minor Hotels lance 4 nouvelles marques pour accélérer la croissance !
Genna Panagopoulos Minor Hotels : son périmètre couvre l’ensemble des segments de marché
Elle sera en charge des différentes marques du groupe : Anantara Hotels & Resorts, The Wolseley Hotels, Tivoli Hotels & Resorts, Minor Reserve Collection, NH Collection Hotels & Resorts, nhow Hotels & Resorts, Avani Hotels & Resorts, Colbert Collection, NH Hotels & Resorts et iStay by NH.
Son périmètre couvre l’ensemble des segments de marché, des hôtels urbains aux resorts en passant par les résidences de marque.
« La nomination de Genna marque une étape majeure dans notre trajectoire de croissance en Amérique du Nord et au Canada. Sa grande expérience en développement hôtelier et sa compréhension approfondie des segments du luxe et du lifestyle dans un modèle asset light renforceront notre capacité à construire des partenariats durables avec les propriétaires et investisseurs de la région », déclare Laia Lahoz, Chief Assets and Development Officer chez Minor Hotels Europe & Americas.
Minor Hotels est un groupe international propriétaire et exploitant hôtelier comptant plus de 560 établissements dans 59 pays. Il a pour ambition de porter son portefeuille à 850 hôtels d’ici 2027.
