Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

La nomination de Genna marque une étape majeure dans notre trajectoire de croissance en Amérique du Nord et au Canada. Sa grande expérience en développement hôtelier et sa compréhension approfondie des segments du luxe et du lifestyle dans un modèle asset light renforceront notre capacité à construire des partenariats durables avec les propriétaires et investisseurs de la région

Elle sera en charge des différentes marques du groupe : Anantara Hotels & Resorts, The Wolseley Hotels, Tivoli Hotels & Resorts, Minor Reserve Collection, NH Collection Hotels & Resorts, nhow Hotels & Resorts, Avani Hotels & Resorts, Colbert Collection, NH Hotels & Resorts et iStay by NH.», déclare Laia Lahoz , Chief Assets and Development Officer chez Minor Hotels Europe & Americas.Minor Hotels est un groupe international propriétaire et exploitant hôtelier comptant plus de 560 établissements dans 59 pays.