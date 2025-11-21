TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Elle rejoint Minor Hotels après avoir travaillé chez IHG


Minor Hotels a annoncé la nomination de Genna Panagopoulos au poste de Vice-Présidente du Développement pour l’Amérique du Nord.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos - Photo Minor Hotels
Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos - Photo Minor Hotels
TAP Air Portugal
Minor Hotels annonce la nomination de Genna Panagopoulos au poste de Vice-Présidente du Développement pour l’Amérique du Nord.

Genna Panagopoulos dispose d'une expérience de plus de 14 ans dans l’investissement et le développement hôtelier, avec un parcours éprouvé en finance, stratégie de marque et développement commercial.

Elle rejoint Minor Hotels après avoir travaillé chez IHG. Son expertise couvre les études de faisabilité, le développement et la croissance de marques, participant notamment à l’essor de InterContinental Hotels & Resorts, Regent, Kimpton et Vignette Collection.

Dans ses nouvelles fonctions, Genna Panagopoulos pilotera les initiatives visant à sécuriser de nouveaux contrats de franchise et de gestion pour le portefeuille de marques de Minor Hotels. Le groupe également étend sa plateforme de franchise en Amérique du Nord afin d’accélérer sa croissance.

A lire aussi : Minor Hotels lance 4 nouvelles marques pour accélérer la croissance !

Genna Panagopoulos Minor Hotels : son périmètre couvre l’ensemble des segments de marché

Autres articles
Elle sera en charge des différentes marques du groupe : Anantara Hotels & Resorts, The Wolseley Hotels, Tivoli Hotels & Resorts, Minor Reserve Collection, NH Collection Hotels & Resorts, nhow Hotels & Resorts, Avani Hotels & Resorts, Colbert Collection, NH Hotels & Resorts et iStay by NH.

Son périmètre couvre l’ensemble des segments de marché, des hôtels urbains aux resorts en passant par les résidences de marque.

« La nomination de Genna marque une étape majeure dans notre trajectoire de croissance en Amérique du Nord et au Canada. Sa grande expérience en développement hôtelier et sa compréhension approfondie des segments du luxe et du lifestyle dans un modèle asset light renforceront notre capacité à construire des partenariats durables avec les propriétaires et investisseurs de la région », déclare Laia Lahoz, Chief Assets and Development Officer chez Minor Hotels Europe & Americas.

Minor Hotels est un groupe international propriétaire et exploitant hôtelier comptant plus de 560 établissements dans 59 pays. Il a pour ambition de porter son portefeuille à 850 hôtels d’ici 2027.

Lu 110 fois

Tags : minor hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 21 Novembre 2025 - 11:00 Hôtellerie : la dynamique se poursuit après un été soutenu

Vendredi 21 Novembre 2025 - 10:11 Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Dernière heure

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

easyJet dopé par les performances d’easyJet holidays

Exotismes lance son Black Friday

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée

Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital

Air Europa : Turkish Airlines a finalisé son entrée au capital
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision

Corsica Ferries fait l'acquisition du Stena Vision
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias