En 2025, Terra Nobilis renoue (enfin) avec la croissance

Pour autant, Laurent Lanfranchi reste lucide sur les ressources que nécessite un tel développement.



« Notre secteur est un monde de petites boîtes qui est géré de façon très artisanale. Et je crois que notre plus grande limite, ce sont les compétences qui nous manquent, notamment les formations qui sont médiocres.



Par ailleurs, comme la plupart des agences sont de petites boîtes, de 4 ou 5 personnes, il n'y a pas de vivier de cadres. Bien sûr, je me compte dedans, je ne me proclame pas meilleur que les autres, mais désormais, tout le travail, c'est d'apprendre à essayer de sortir de cet artisanat », témoigne-t-il.



Ce sera tout l’enjeu des prochains mois pour Terra Nobilis, en prenant en compte la problématique géographique : ce n’est pas la même chose de gérer 18 personnes sur un même site ou sur trois sites différents. Les coûts (loyers, mobilier, etc.) ne sont pas les mêmes non plus.



Mais le gérant a aussi envie de voir l’aspect positif d’un développement : « cela nous donne accès à des compétences auxquelles nous n’avions pas accès avant, souligne le directeur. J'ai pu créer une petite équipe de communication et mettre en place un début d'équipe d’encadrement. Le développement permet d'avoir une meilleure organisation, d'aller vers la spécialisation ».



Le dirigeant compte aussi s’appuyer sur les ressources en interne pour améliorer le fonctionnement de son groupe. « Nous faisons un métier de détail. Nous gérons des tas d'informations : des heures de départ, des numéros d'avion, des dates de naissance.



Malheureusement, nous n’avons pas d'outils professionnels sur le marché, ni d'applications de gestion qui soient vraiment poussés ou exhaustifs.



Au-delà des outils, je me suis rendu compte que notre équipe suisse fait preuve d’une rigueur dans son travail qui est vraiment impressionnante. C'est quelque chose que j'aimerais bien importer chez nous, cette rigueur et cette qualité d'exécution remarquable ».