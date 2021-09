OLIVIER KERVELLA

Président directeur général de NG Travel

Marié et père de 2 enfants, Olivier Kervella est né le 6 août 1967 à Toulon. Le patron de la holding NG Travel fondée en 2008, est l'exemple-type d'une des plus brillantes réussites de l'industrie touristique française. Ce serial entrepreneur, aujourd'hui à la tête d'un Groupe et de marques (Kappa Clubs, Boomerang Voyages, Iléatours, Africatours, Directours, Promoséjours, Jet tours et Plus Voyages) qui pèse 250 millions d'euros, occupe la 6e place du tour operating français.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 27 Septembre 2021

