L’écotourisme, levier d’attractivité des Alpes du Sud

Depuis l’été 2022, le produit rencontre un vif succès.



A Allos, village de montagne des Alpes-de-Haute-Provence, les rencontres organisées entre les estivants et un berger lors de balades en alpage avec les troupeaux font un tabac.



« Nous avons de très bons retours du partage d’expérience avec le berger.



Les gens veulent être au plus près des moutons, comprendre le rôle du gardien de troupeau et des chiens. Le berger fait aussi découvrir la faune et la flore, il est heureux de partager son travail », explique-t-on à l’Office de tourisme du Val d’Allos.