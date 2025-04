Tourisme : comment le Var décline une stratégie premium [ABO]

En matière de prestige, notons que nous disposons de 32 hôtels 5*, de 82 hôtels 4* et de nombreux boutiques-hôtels pouvant répondre aux besoins d’une clientèle exigeante.



Nous disposons aussi d’une offre très exclusive et différenciée avec de nombreux petits établissements confidentiels au cœur d’un écrin de nature. Si bien que nous invitons les visiteurs à découvrir l’art de vivre varois avec le luxe de la simplicité, soit une grande différence avec la très belle offre de nos voisins qui est cependant plus ostentatoire.



Enfin, en matière d’activités de pleine nature, nous pouvons offrir tous types d’activités (hormis le ski) : activités nautiques en mer, sur nos lacs ou en fluvial ou sur nos rivières ; activités terrestres (randonnée et cyclotourisme mais également escalade, via ferrata et bien plus ; ou même dans les airs avec du parapente et autres activités à sensation.

Je tiens aussi à souligner qu’en 2024 et à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement de Provence, nous avons développé un tourisme de mémoire avec une nouvelle route touristique « Le Var 1944 : les routes varoises de la liberté » qui a été l’occasion de redécouvrir tout notre patrimoine en la matière.



Cela dit, sur le plan culturel, nous disposons d’une offre très diversifiée et vaste avec plus de 100 musées et sites culturels, mais également une vingtaine de centres d’art contemporain dont de nombreux en plein air et dans les vignes, à l’image de la Commanderie de Peyrassol ou encore de la Fondation Carmignac sur Porquerolles pour ne citer qu’eux.