Tourisme 2025 : le Sud voit grand

Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur anticipe une, soutenue par la configuration du calendrier. «», a rappelé François de Canson . Cette situation, qualifiée d’«», devrait favoriser les courts séjours et encourager les départs dès les premières semaines d’avril.Dans ce contexte, lessont perçues comme un. Les professionnels s’attendent à une montée en puissance progressive de l’activité, facilitée par les nombreuses possibilités de congés prolongés.Cette tendance s’inscrit dans une stratégie plus large visant à, afin de mieux gérer les flux touristiques et d’éviter les pics de saturation estivaux. L’objectif est de promouvoir un tourisme, en incitant à la découverte de la région hors saison et au-delà des sites les plus fréquentés. En 2024, la région a investidu territoire à l'international. 2,7 millions d'euros ont été dédiés à la campagne Winter is New Summer et 1 million d'euros à la campagne Provence. Ces campagnes publicitaires ont notamment permis de promouvoir la destination sur les ailes de saison, afin desoutiennent cette ambition : l’année Cézanne, la tournée « Ça c’est le Sud » qui fera étape à Saint-Tropez le 15 juillet, et l’accueil de la conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC) à Nice. À cela s’ajoute une étape du Tour de France au Mont Ventoux, contribuant à renforcer l’attractivité du territoire tout au long de l’année.