D’un voyage sur un radeau à celui en autostop de Vianney de Boisredon

Suite à toutes ces escapades, le jeune aventurier décide d’entrer en école de commerce.



À la fin de son cursus, il prend la poudre d’escampette et choisit de vivre la grande aventure, en se lançant dans l’inconnu avec pour seule arme son pouce… et sa foi inébranlable en l’autre.



Vous savez, cet "autre" que certains médias décrivent avec peur, celui qu’on accuse d’apporter la récession, le chômage ou la perte de repères. Pour Vianney de Boisredon, son dernier voyage a duré 90 jours.



" Je suis parti en stop, de la France jusqu’à l’Asie centrale.



Plus de 20 000 km, 17 pays traversés, plus de 250 véhicules pris sur le pouce, et plus de 50 familles qui m’ont ouvert leur porte.



Cette expérience humaine m’a profondément marqué. J’en ai tiré un récit, Steppe by Steppe, publié chez Flammarion en 2024, où je raconte ce que ces rencontres ont éveillé en moi, et comment elles ont élargi ma vision du monde, " nous partage-t-il.



Entre son premier souvenir et ce dernier périple, dix ans se sont écoulés.



Les voyages restent toujours plus ou moins rudimentaires, mais ils ont un point commun essentiel : le sens.



" Ce qui a changé, c’est sans doute l’intention derrière chaque départ. Je ne pars plus simplement pour « partir », mais pour répondre à une question intérieure : pourquoi ai-je besoin de ce voyage ? Qu’est-ce que je viens y chercher ?



Dans mon périple vers les steppes, le moteur était clair : je voulais sortir de ma zone de confort et me confronter à l’inconnu, moi qui suis plutôt introverti.



Faire du stop, loger chez l’habitant… rien de plus inconfortable et donc, paradoxalement, rien de plus riche.



Plus récemment, quelques jours avant mes 28 ans, je suis parti marcher seul dans les Cévennes pendant cinq jours. Cette fois, l’objectif était tout autre : m’offrir un espace de silence intérieur, faire le point sur mes aspirations, dans un monde où tout nous sollicite en permanence.



Ces expériences, chacune à leur manière, m’ont appris qu’un voyage est avant tout un chemin vers soi, " nous explique le responsable RSE de Terres d'Aventure.