Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA

La solution Advanced Airline Profile pour réduire le trafic inutile


Face à l’explosion des recherches de vols NDC et à la saturation des systèmes des compagnies aériennes, Amadeus déploie Advanced Airline Profile, une solution de filtrage intelligente basée sur l’apprentissage automatique. L'objectif est réduire jusqu’à plus de 70% du trafic inutile, améliorer les ratios de conversion et fluidifier les recherches de vols pour les agences de voyages comme pour les transporteurs.


Vendredi 19 Décembre 2025

Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA pour réduire le trafic inutile - Depositphotos @Rawpixel
Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA pour réduire le trafic inutile - Depositphotos @Rawpixel
Aerticket
Avec la montée en puissance du contenu NDC, les systèmes des compagnies aériennes sont de plus en plus sollicités par des volumes élevés de requêtes, dont une part importante s’avère non pertinente ou inexploitable.

Cette surcharge a conduit certaines compagnies à limiter leurs ambitions NDC, voire à imposer des restrictions sur les ratios de « look-to-book » aux agences de voyages.

Dans ce contexte, l’efficacité des recherches de vols devient un enjeu stratégique, tant pour préserver les infrastructures des compagnies aériennes que pour garantir une expérience fluide aux distributeurs.

Pour répondre à cet enjeu, Amadeus annonce le déploiement d’Advanced Airline Profile, une solution de filtrage intelligente intégrée à Amadeus Travel Platform, capable de réduire jusqu’à plus de 70% du trafic inutile généré par les recherches NDC.

Un filtrage intelligent basé sur l’apprentissage automatique

Amadeus Advanced Airline Profile repose sur une logique d’apprentissage automatique dynamique, associée à des paramètres avancés, permettant d’identifier et de filtrer en amont les demandes non pertinentes émanant des agences de voyages, avant même qu’elles n’interrogent les systèmes des compagnies aériennes.

Résultat : une baisse significative du trafic inutile, une amélioration du ratio « look-to-book » et une réduction de la pression sur les infrastructures IT des compagnies.

Les transporteurs peuvent ainsi se concentrer sur les opportunités à plus forte valeur ajoutée, tandis que les agences bénéficient d’un processus de recherche de vols plus rapide et plus efficace.

Selon Amadeus, les premiers déploiements montrent une réduction du trafic inutile pouvant dépasser 70%, sans impact négatif sur la qualité des offres proposées.

Chez Air France-KLM, les effets sont déjà mesurables.

"Après la mise en œuvre d’Amadeus Advanced Airline Profile dans Amadeus Travel Platform, la solution a réussi à bloquer plus de 70% du trafic inutile vers notre système. Cela nous a permis de nous concentrer sur les demandes de vols NDC les plus pertinentes", explique Maxime Boussard, NDC Program Director du groupe.

Une optimisation qui se traduit par une hausse du taux de conversion et une meilleure performance globale.

Même constat du côté des agences de voyages en ligne. Pour Sara de Biase, Flights Director chez lastminute.com, la solution "réduit considérablement le volume de recherches inutiles et canalise les efforts vers les demandes à forte valeur ajoutée", avec un déploiement "transparent et sans perturbation des flux existants".

Un déploiement progressif jusqu’en 2026

Le déploiement d’Amadeus Advanced Airline Profile est actuellement en cours pour l’ensemble des compagnies aériennes proposant leur contenu NDC via Amadeus. La mise en œuvre ne nécessite aucune action spécifique de la part des clients.

Le produit sera activé par défaut pour toutes les compagnies aériennes et agences de voyages clientes d’Amadeus. Le déploiement progressif devrait être entièrement finalisé d’ici le premier trimestre 2026.

Cette solution s’inscrit dans une suite plus large d’outils développés par Amadeus pour optimiser l’efficacité de la recherche de vols et la gestion du trafic.

"Amadeus Advanced Airline Profile aide à relever ce défi en permettant la recherche de vols NDC à grande échelle", souligne Delphine Domingues, Head of Travel Distribution Product Marketing Management chez Amadeus, qui annonce déjà l’arrivée de nouvelles solutions pour accompagner l’évolution de l’écosystème du voyage.

Navitaire Stratos modernise la gestion des ventes aériennes

En parallèle, Amadeus poursuit ses innovations dans la distribution aérienne avec Navitaire Stratos, sa solution de gestion des ventes de nouvelle génération.

TUI Airline, l’un des principaux groupes aériens européens spécialisés dans les loisirs, sera le premier client à l’adopter.

Conçue pour les compagnies low-cost et hybrides, cette plateforme cloud permet de gérer les produits, les offres, les paniers d’achat, les commandes et les voyageurs de manière centralisée.

Grâce à des fonctionnalités telles que le panier d’achat et des recommandations personnalisées, TUI Airline pourra proposer des offres plus pertinentes et flexibles, tout en améliorant l’expérience client et les taux de conversion.


amadeus, ndc
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias