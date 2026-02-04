Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026

Les voiliers de Star Clippers peuvent faire escale dans des lieux inaccessibles aux grands navires - Photo : Star Clippers
Star Clippers joue les prolongations.
Les offres de réservations anticipées pour la saison estivale 2026 sont repoussées jusqu’à la fin du mois.
Elles s’appliquent sur plusieurs itinéraires opérés aussi bien en Méditerranée occidentale qu’orientale, avec des parcours destinés à la fois aux nouveaux clients et aux voyageurs habitués de la croisière à la voile.
Lire aussi : Star Clippers mise sur l'été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles
Un nouveau port d’embarquement à Nice pour Star Clippers
L’été 2026 marque également une évolution dans le dispositif opérationnel du groupe, avec l’ouverture de départs depuis le port de Nice.
Situé à proximité de la Promenade des Anglais, à une vingtaine de minutes à pied, le site est facilement accessible depuis l’aéroport et la gare.
Cette implantation vient compléter les ports déjà proposés par Star Clippers en Méditerranée et s’inscrit dans l’élargissement de sa programmation estivale sur le bassin.
