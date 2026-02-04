TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026

Des réductions jusqu’à 20% sur une sélection d’itinéraires en Méditerranée


Star Clippers prolonge, jusqu’à fin février, ses offres de réservations anticipées pour la saison estivale 2026. Ces remises, pouvant atteindre 20%, concernent une sélection de croisières programmées entre avril et octobre en Méditerranée, à bord de l’ensemble de sa flotte à voiles.


Rédigé par le Jeudi 5 Février 2026

Les voiliers de Star Clippers peuvent faire escale dans des lieux inaccessibles aux grands navires - Photo : Star Clippers
Star Clippers joue les prolongations.

Les offres de réservations anticipées pour la saison estivale 2026 sont repoussées jusqu’à la fin du mois.

Elles s’appliquent sur plusieurs itinéraires opérés aussi bien en Méditerranée occidentale qu’orientale, avec des parcours destinés à la fois aux nouveaux clients et aux voyageurs habitués de la croisière à la voile.

Un nouveau port d’embarquement à Nice pour Star Clippers

L’été 2026 marque également une évolution dans le dispositif opérationnel du groupe, avec l’ouverture de départs depuis le port de Nice.

Situé à proximité de la Promenade des Anglais, à une vingtaine de minutes à pied, le site est facilement accessible depuis l’aéroport et la gare.

Cette implantation vient compléter les ports déjà proposés par Star Clippers en Méditerranée et s’inscrit dans l’élargissement de sa programmation estivale sur le bassin.

