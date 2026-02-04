L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

TourMaG - L’IA a-t-elle un impact sur le recrutement et l’attractivité dans le tourisme ?



Isabelle Maimbourg : Absolument. L’innovation attire un public jeune et constitue un levier supplémentaire pour le recrutement.



Depuis 2022, nous avons sorti l'artillerie lourde en termes de promotion des métiers avec, notamment, une campagne média en 2025 en 3 vagues.



Nous avons multiplié les actions de promotion des métiers du tourisme sur les événements auxquels nous participons : animations, quiz, concours de géographie…



Nos chargés de mission alternance et formation interviennent dans les collèges et les lycées pour promouvoir tous les métiers de la mobilité.

Autre point important du bilan : la création du réseau des CFA de la mobilité, soit 130 CFA en France et Outre-Mer.



TourMaG.com - Que proposez-vous pendant la Semaine des Métiers du Tourisme ?



Isabelle Maimbourg : Pour la Semaine des Métiers du Tourisme, nous avons, cette année encore, investi véritablement et de manière coordonnée avec toutes les entreprises, les CFA et les organismes de formation.



Nous aurons des actions tous les jours sur tous les territoires, pilotées avec les Entreprises du Voyage et le Seto.



TourMaG : Quels sont les résultats en termes de recrutement dans la branche ?



Isabelle Maimbourg : En 2025, il a été plus difficile de trouver des entreprises que des candidats.



Les métiers d’entrée dans la profession, comme agent de voyages, restent en tension car le public est jeune et change souvent d’orientation. Malgré tout, le bilan 2025 des agences a été solide et globalement positif.



Nous travaillons également à l’adéquation entre le BTS Tourisme, les titres professionnels et les besoins réels des entreprises.



Depuis début 2026, nous tentons de monter des formations adaptées, intégrables en alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation.

