TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

Pour TAP, transporter l’Équipe nationale sur nos ailes est une source de fierté et une opportunité de renforcer l’image du Portugal à travers le monde. Ce partenariat reflète non seulement notre engagement envers l’excellence et la promotion du pays au-delà de ses frontières, mais aussi l’esprit de victoire avec lequel nous relevons tous les défis.

Ce partenariat avec TAP est une immense source de fierté pour la Fédération Portugaise de Football. Il représente l’union de deux marques ambassadrices du Portugal à travers le monde et partageant une vision stratégique à long terme.



Dans un cycle compétitif qui culminera avec la Coupe du Monde 2026, cette collaboration renforce la capacité de l’Équipe nationale à aller plus loin, sur le terrain comme en dehors, tout en promouvant le Portugal comme un pays de talent, d’excellence et d’ambition.