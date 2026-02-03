TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l'Équipe nationale !

TAP Air Portugal a conclu un accord avec Fédération Portugaise de Football (FPF). Dans ce cadre, TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale du Portugal.


Mardi 3 Février 2026

TAP Air Portugal et la Fédération Portugaise de Football (FPF) annoncent un partenariat stratégique. Dans le cadre de cet accord, TAP devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale.

Ce partenariat repose sur une vision commune "visant à promouvoir le Portugal à l’international, en réunissant le football, le tourisme et le transport aérien comme moteurs du rayonnement mondial du pays. TAP accompagnera l’Équipe nationale lors de ses déplacements internationaux", indique un communiqué de presse.

Cet accord intervient à un moment stratégique particulièrement important, dans un cycle international marqué par les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que dans une vision à plus long terme en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que le Portugal co-organisera avec l’Espagne et le Maroc.

Union de deux marques ambassadrices du Portugal

Luís Rodrigues, CEO de TAP, déclare : "Pour TAP, transporter l’Équipe nationale sur nos ailes est une source de fierté et une opportunité de renforcer l’image du Portugal à travers le monde. Ce partenariat reflète non seulement notre engagement envers l’excellence et la promotion du pays au-delà de ses frontières, mais aussi l’esprit de victoire avec lequel nous relevons tous les défis."

Pedro Proença, président de la Fédération Portugaise de Football, souligne l’importance de cet accord : "Ce partenariat avec TAP est une immense source de fierté pour la Fédération Portugaise de Football. Il représente l’union de deux marques ambassadrices du Portugal à travers le monde et partageant une vision stratégique à long terme.

Dans un cycle compétitif qui culminera avec la Coupe du Monde 2026, cette collaboration renforce la capacité de l’Équipe nationale à aller plus loin, sur le terrain comme en dehors, tout en promouvant le Portugal comme un pays de talent, d’excellence et d’ambition."

