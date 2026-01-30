TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

2 200 agences visitée


Jet tours a lancé une vaste opération commerciale terrain pour présenter sa production été 2026 aux agences de voyages. D’ici fin février, 2 200 points de vente seront visités partout en France, dans un objectif de proximité et d’anticipation de la saison estivale.


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

Jet tours a lancé une vaste opération commerciale terrain baptisée « blitz » - ©JetTours
Jet tours a lancé fin janvier une opération commerciale baptisée « blitz ».

L'objectif est d'aller directement à la rencontre des agents de voyages afin de leur présenter sa production Été 2026 et renforcer les liens avec le réseau de distribution.

Du 26 au 30 janvier, les équipes du tour-opérateur ont sillonné Paris et l’Île-de-France, première étape de cette tournée nationale.

Près de 420 agences franciliennes ont ainsi été visitées en quelques jours.

Au cœur des échanges, les nouveautés de la brochure Été 2026, dont notamment le Club Jet tours Anaya Zanzibar 5*, proposé en exclusivité sur le marché français.

Une mobilisation transversale des équipes

Particularité de cette opération : elle ne repose pas uniquement sur la force de vente.

Jet tours a mobilisé des collaborateurs issus de différents services, production, service client, marketing, pour accompagner les commerciaux sur le terrain.

"C’est un signal fort envoyé à nos partenaires agences. Nous voulons être présents physiquement, expliquer nos produits, répondre aux questions et donner de la visibilité tôt sur notre production Été 2026. Le terrain reste le meilleur endroit pour construire une relation solide et durable", explique Sébastien Mano, directeur commercial BtoB de Jet tours.

Après l’Île-de-France, l’opération se poursuit en région avec des tournées prévues dans plusieurs grandes villes : Lille, Rouen, Caen, Nantes, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse.

Au total, 2 200 agences seront visitées d’ici la fin du mois de février, en complément des tournées commerciales régulières déjà menées par Jet tours.


