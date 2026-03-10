Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ? - Deposiphotos.com Auteur grapesock
Depuis le déclenchement des frappes par les États-Unis et Israël sur l'Iran, et les représailles qui ont suivi, les professionnels du tourisme ont retroussé leurs manches pour ramener les voyageurs bloqués aux Émirats arabes unis ainsi que dans les destinations asiatiques et de l'océan Indien.
Cellule de crise, prise en charge à destination, plan de vols pour étudier les meilleures solutions de retour, et gestion des départs à venir sur le Moyen-Orient ou qui passent par la zone, ont été leurs principales préoccupations.
Mais désormais, alors que la grande majorité des clients des agences et des tour-opérateurs ont pu regagner la France, les regards se tournent vers les carnets de commande.
"Nous ne sommes pas dans un arrêt brutal des ventes"
Du côté du GIE ASHA, les réservations sont en retrait de près de 20% nous précise Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour, et Président du groupe Marietton. "Aussi bien pour les tour-opérateurs et les agences de voyages. En revanche, le business travel se maintient à +5%" précise t-il.
"Nous ne sommes pas dans un arrêt brutal des ventes" assure de son côté Selatt Erdogan, directeur commercial de Mondial Tourisme qui accuse de son côté un recul de 25 à 30% des prises de commandes "selon les jours".
"La prudence s'est installée dans l'esprit des consommateurs, ils souhaitent attendre un peu avant de décider où ils veulent partir. Ce ralentissement nous le constatons également sur des destinations qui pourraient apparaître comme refuge en Espagne ou en Grèce, même si l'Égypte et la Turquie sont davantage impactées".
"Il ne faut pas surréagir, ni être trop inquiet, c'est encore très frais"
Chez ÔVoyages aussi, on constate une baisse des prises de commandes entre 15 et 20%, cependant, les destinations comme l'Espagne ou la Grèce tiennent bon sans toutefois surperformer : "Les fondamentaux tiennent, mais nous ne constatons pas d'effet de report sur ces destinations" explique Samia Benslimane, directrice générale du tour-opérateur.
"Nous avons des engagements importants sur ces destinations. Cela explique sans doute, le maintien de la Grèce et de l'Espagne, notamment pour les vacances d'avril."
Le groupe Fram/Karavel/Promovacances constate aussi un ralentissement dans les carnets de commandes. Comme l'expliquait Cyrille Fradin, le président du groupe dans nos colonnes : "Depuis un peu plus d'une semaine, nous observons une forme de tension sur les ventes. Il ne faut pas espérer que les clients se positionnent sur des réservations du jour au lendemain : cette pause est logique.
Après, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. L'évolution des réservations va dépendre des décisions qui seront prises par les États-Unis et Israël, mais aussi par les pays concernés dans les prochains jours.
Il ne faut pas surréagir, ni être trop inquiet, c'est encore très frais"
Un effet report vers d'autres destinations ?
Prêt-à-Partir, le réseau dirigé par François Piot qui comptait une centaine de clients bloqués en raison du déclenchement du conflit et désormais rentrés, s'inscrit aussi dans la tendance générale : "Globalement, l’activité marque une pause, mais il est encore trop tôt pour mesurer précisément les effets sur les prises de commandes. On observe toutefois une certaine attente des clients et on va probablement assister à un report vers d'autres destinations, sans doute européennes, voire vers la France."
Cet effort report, NG Travel le constate déjà. Interrogé par BFM, Romain Roy, le directeur commercial précise : "Sur certaines destinations, nous avons des volumes d'affaires qui font "fois deux" comme la République dominicaine, le Cap-Vert ou encore l'Italie, et les Baléares".
Tous les professionnels font aussi face à des demandes d'annulations pour des séjours qui ont lieu dans la zone. Ils s'attèlent à trouver des plans B ou à jouer la carte de la patience afin de voir la manière dont la situation va évoluer.
Ils ont les yeux rivés sur les annonces outre-Atlantique. Donald Trump assure que le conflit est "bientôt fini". Mais peut-on se fier à ses annonces ?
En attendant, d'autres problématiques pourraient venir contrarier les réservations : "le sujet de la hausse du carburant ne va pas tarder à faire son apparition" estime Samia Benslimane.
"Je m'attends forcément à avoir des hausses carburants qui vont impacter le pouvoir d'achat des ménages, donc impacter leur budget vacances. Si le conflit s'installe dans la durée, il ne faudra pas s'attendre à des miracles en 2026" ajoute Cyrille Fradin.
Une hausse des tarifs qui pourrait faire aussi grimper le prix des matières premières et, par ricochet, celles des hébergements. Sans compter aussi, les effets d'aubaines qui pourraient inciter les destinations situées loin des zones de conflit à faire gonfler leurs prix...
"Espérons que face à l'impact sur l'économie, tout le monde retrouve la raison", conclut Samia Benslimane.
