Grecotel : le Creta Palace Resort rouvre après transformation

Le Creta Palace Resort a rejoint la collection LUXME - Photo : Grecotel
Icône crétoise de l’hospitalité et lauréat des Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025, le Creta Palace Resort va entamer un nouveau chapitre de son histoire.
Lorsqu'il rouvrira le 15 mai 2026, ce vaste complexe aura complètement fait peau neuve à l'initiative de Grecotel, champion de l'hôtellerie grecque.
Ce Resort 5* bénéficie d’un emplacement exceptionnel, sur la côte septentrionale de la Crète, au bord de la plus grande plage de sable de l’île.
Ses alentours se prêtent à d’innombrables découvertes, notamment - à 4 km à peine - celle de Réthymnon, troisième ville crétoise et l’une des plus belles avec ses églises byzantines, ses impressionnants minarets, ses manoirs et ses maisons anciennes.
Sur place, la journée des hôtes s’égrène entre piscine et littoral. Au cœur du resort, le nouveau paysage de pièces d’eau s’articule autour de quatre bassins à débordement d’un bleu intense.
Le lobby et le bar, baignés de lumière au travers de larges baies vitrées, s’ouvrent sur des jardins de frangipaniers, bananiers et palmiers, créant une harmonie entre espaces intérieurs et extérieurs.
Les 335 chambres, suites et villas climatisées, toutes d'un excellent standing, ont été totalement repensées, alliant des tons pastels et crème, des finitions boisées claires, des agencements modernisés, des minibars personnalisés, des lits d’un confort absolu et des panoramas d’exception sur la mer. Les salles de bains sont équipées de douches à l’italienne extra-larges et de vasque en onyx cristallin.
Dans les sept restaurants et quatre bars, la nouvelle offre gastronomique déploie un éventail de saveurs, qui font se côtoyer cuisine grecque, menus asiatiques, trattoria italienne, fruits de mer en bord de plage...
Les spécialités sont préparées quotidiennement par une brigade de chefs, avec des ingrédients ultra-frais et une passion qui s’exprime dans chaque assiette.
Place de village et espaces d'aventure
"La Taverne", le restaurant de la ferme bio du groupe est, selon Vanity Fair, "le meilleur restaurant bio du monde" - Photos : Grecotel
L’un des atouts du Creta Palace Resort est sa pittoresque place de village crétois, animée par de charmantes boutiques, son Kafeneio (café grec traditionnel), sa taverne, sa bottega crétoise et sa chapelle où se perpétuent les traditions grecques.
Depuis cette place, l’accès est direct au King Minos et à l’Aquapark. Ce sont de véritables espaces d’aventure pour les familles et les enfants.
Le complexe inclut le club enfants Grecoland, encadré par des animateurs expérimentés, une piscine à entrée progressive entourée de jardins et de transats, un ensemble de toboggans aquatiques et de nombreux coins d’activités agrémentés d’un large choix de snacks et de glaces à volonté, le tout sans supplément.
Les hôtes peuvent également profiter d’un vaste choix d’expériences et de sports nautiques, ainsi que de nouvelles installations Spa & fitness, à l’atmosphère feutrée et apaisante, idéales pour ceux qui veulent un séjour placé sous le signe du bien-être et de la détente.
À compter de 2026, le Creta Palace rejoint la LUXME Edition, le concept Luxury Made Easy de Grecotel, offrant l’expérience d’un séjour d’exception tout compris en Grèce.
En sus des restaurants et bars de l’établissement, les hôtes peuvent découvrir la fameuse ferme Agreco.
Ce lieu unique qui invite à savourer la véritable cuisine crétoise et à vivre l’expérience immersive du « Fermier d’un jour », a été voulu par la famille crétoise Daskalantonakis, fondatrice de Grecotel qui, en quelques décennies, s’est imposé comme premier groupe hôtelier en Grèce avec plus de 30 adresses haut de gamme réparties dans une dizaine de villes iconiques de Grèce et de ses îles.
