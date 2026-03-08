Gestion de crise : que faut-il dire (ou pas) à ses clients ? [ABO]

La chronique de Bernard-Xavier SPOKOJNY, président de PRagency

Alors que la guerre au Moyen-Orient provoque un séisme dans le transport aérien mondial et désorganise les flux touristiques, la perception du risque par les clients s’étend bien au-delà des zones réellement touchées. Pour les agences de voyages, l’enjeu devient alors communicationnel, afin de rassurer les voyageurs et préserver la relation de confiance. Bernard-Xavier Spokojny, président de PRagency et spécialiste de la communication de crise, livre ses conseils.

Rédigé par Bernard-Xavier SPOKOJNY le Lundi 9 Mars 2026 à 07:39

Lu 622 fois