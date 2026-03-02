TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Abu Dhabi prend en charge le séjour des clients bloqués

prise en charge des nuitées supplémentaires


Face aux circonstances actuelles empêchant certains voyageurs de quitter l’émirat, le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi impose aux hôtels de prolonger le séjour des clients concernés. Une mesure exceptionnelle dont le coût sera intégralement pris en charge par l’autorité touristique.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 11:39

Abu Dhabi prend en charge le séjour des clients bloqués - Depositphotos.com Auteur Patryk_Kosmider
Abu Dhabi prend en charge le séjour des clients bloqués - Depositphotos.com Auteur Patryk_Kosmider
Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi a publié, le 28 février 2026, une circulaire officielle (réf. DCT-LRCD-560-2026) à destination des directeurs généraux des établissements hôteliers de l’émirat.

Objectif : encadrer la situation des voyageurs actuellement dans l’impossibilité de quitter le territoire en raison des circonstances en cours.

Dans ce document, le Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) demande formellement aux hôtels de prolonger le séjour des touristes et clients dont la date de check-out est dépassée mais qui ne peuvent voyager en raison de la crise en Iran et des frappes de missiles en Iran.

Le DCT Abu Dhabi s’engage à couvrir 100 % des frais liés à ces nuitées supplémentaires

Les directeurs et propriétaires d’hôtels sont ainsi tenus de maintenir l’hébergement des clients concernés jusqu’à ce qu’ils puissent organiser leur départ.

Point clé de cette circulaire : le DCT Abu Dhabi s’engage à couvrir 100 % des frais liés à ces nuitées supplémentaires.

Les établissements doivent adresser directement les factures correspondantes au Département, via l’adresse électronique communiquée dans la circulaire officielle.

Cette mesure vise à éviter toute tension financière entre hôteliers et voyageurs bloqués.


