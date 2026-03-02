Abu Dhabi prend en charge le séjour des clients bloqués

Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi a publié, le 28 février 2026, une circulaire officielle (réf. DCT-LRCD-560-2026) à destination des directeurs généraux des établissements hôteliers de l’émirat.



Objectif : encadrer la situation des voyageurs actuellement dans l’impossibilité de quitter le territoire en raison des circonstances en cours.



Dans ce document, le Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) demande formellement aux hôtels de prolonger le séjour des touristes et clients dont la date de check-out est dépassée mais qui ne peuvent voyager en raison de la crise en Iran et des frappes de missiles en Iran.