Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025

le musée national des Emirats arabes unis retracera l'histoire du pays


Le Musée National Zayed, situé sur l’île de Saadiyat à Abu Dhabi ouvrira ses portes le 3 décembre 2025. Le musée national des Émirats arabes unis proposera un parcours immersif retraçant l’histoire du pays, de la préhistoire à l’ère contemporaine.


Rédigé par le Vendredi 17 Octobre 2025

Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025 - Crédit: Zayed National Museum
Installé entre le Louvre Abu Dhabi et le futur musée d’Histoire naturelle, le Musée National Zayed acceuillera ses premiers visiteurs le 3 décembre 2025.

Implanté au sein du Saadiyat Cultural District, sur l’île de Saadiyat à Abu Dhabi, le musée national des Émirats arabes unis a été imaginé par Foster + Partners.

Le bâtiment mêle architecture monumentale et intégration paysagère. Il abrite un parcours retraçant plus de 300 000 ans d’histoire, articulé autour de six galeries permanentes et d’un jardin muséal baptisé Al Masar.

Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a déclaré : « i[Le Musée National Zayed présente l’histoire de notre terre, de notre peuple et de notre patrimoine d’une manière vivante, évolutive et ouverte à tous. [...] L’histoire et l’innovation se rejoignent au sein du musée, créant un espace où le dialogue et l’apprentissage peuvent s’épanouir.]i »

Le Musée National Zayed racontera l'histoire d'Abu Dhabi

Le musée racontera l’évolution du pays, de la préhistoire à l’ère contemporaine, à travers plus de 3 000 pièces, dont 1 500 exposées en permanence, accompagnées de prêts provenant d’institutions internationales.

L’itinéraire s’ouvrira sur le jardin Al Masar, long de 600 mètres, retraçant la vie du cheikh Zayed au milieu de la flore indigène des Émirats.

Le programme d’ouverture comprendra spectacles, ateliers et visites guidées, ainsi qu’une offre de restauration mettant à l’honneur la gastronomie émiratie, notamment au restaurant Erth.

Aux côtés du Louvre Abu Dhabi, de teamLab Phenomena et du futur Guggenheim Abu Dhabi, le Musée National Zayed viendra renforcer la position d’Abu Dhabi comme destination culturelle mondiale précise encore le communiqué.

