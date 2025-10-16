Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025

Le musée racontera l’évolution du pays, de la préhistoire à l’ère contemporaine, à travers plus de 3 000 pièces, dont 1 500 exposées en permanence, accompagnées de prêts provenant d’institutions internationales.L’itinéraire s’ouvrira sur le jardin Al Masar, long de 600 mètres, retraçant la vie du cheikh Zayed au milieu de la flore indigène des Émirats.Le programme d’ouverture comprendra spectacles, ateliers et visites guidées, ainsi qu’une offre de restauration mettant à l’honneur la gastronomie émiratie, notamment au restaurant Erth.Aux côtés du Louvre Abu Dhabi, de teamLab Phenomena et du futur Guggenheim Abu Dhabi, le Musée National Zayed viendra renforcer la position d’Abu Dhabi comme destination culturelle mondiale précise encore le communiqué.