Tourisme culturel : Abu Dhabi accélère en 2025

Notre approche stratégique visant à élever Abu Dhabi au rang de destination culturelle et touristique donne des résultats tangibles. L'investissement soutenu dans le marketing de destination axé sur les données, la programmation diversifiée, l'éthique de la culture d'abord et l'amélioration constante des points de contact de l'expérience des visiteurs ont entraîné une croissance robuste au premier trimestre 2025, sur la base d'une solide année 2024. Alors que nous présentons les offres de notre émirat à l'Arabian Travel Market, nous nous attachons à renforcer nos partenariats clés, à étendre notre portée mondiale et à accélérer les progrès vers nos objectifs touristiques à long terme, tout en veillant à ce que l'identité culturelle unique d'Abu Dhabi reste au cœur de tout ce que nous proposons.

Le positionnement d’Abu Dhabi commese concrétise par des initiatives structurantes. Le district culturel de Saadiyat abrite désormais le TeamLab Phenomena Abu Dhabi , nouvellement ouvert au public. Il est présenté comme un élément central de ce quartier, appelé à regrouper l’une des plus grandes. En 2025, ce site accueillera le musée national Zayed, le musée national des Émirats arabes unis et le musée d’histoire naturelle d’Abu Dhabi. Le Guggenheim Abu Dhabi, également en cours de finalisation, exposera une collection d’art moderne et contemporain reflétant la diversité culturelle mondiale.Cette stratégie s’inscrit dans une volonté affirmée du Département de la culture et du tourisme : «» s’est expriméÀ travers ces infrastructures, Abu Dhabi développe un modèle centré sur la culture, l’innovation et la coopération à l’échelle internationale. L’émirat entend ainsi. Ces projets sont intégrés à la stratégie touristique 2030, qui vise notamment à attirer 39,3 millions de visiteurs par an et à porter la capacité hôtelière à 50 000 chambres.