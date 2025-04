Abu Dhabi ouvre son nouveau repère immersif

l’environnement unique produit les phénomènes, et l’environnement maintient l’existence de la structure

Phénomènes Environnementaux

L’installation teamLab Phenomena Abu Dhabi s’inscrit dans une démarche novatrice d’art environnemental. Selon, «. » Contrairement à des objets figés, les œuvres exposées ici sont conçues pour évoluer et interagir avec leur environnement et les visiteurs. Ce principe, désigné sous le terme de «», constitue l’essence même de l’approche de teamLab.. Cette relation dynamique rend chaque visite singulière, les installations changeant constamment selon les interactions. Même perturbées, les œuvres peuvent se restaurer d’elles-mêmes, tant que l’environnement qui les soutient est maintenu.teamLab Phenomena Abu Dhabi est structuré en deux zones :. Dans la première, les visiteurs sont invités à interagir directement avec des installations lumineuses et sonores. Dans la seconde, une passerelle les conduit à travers un espace sensoriel où eau, lumière et mouvement se mêlent dans un parcours immersif. Chaque espace explore les limites entre l’œuvre et le spectateur, brouillant les frontières traditionnelles entre art et environnement.