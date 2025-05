Disney officialise son projet de 7e parc à thème... à Abu Dhabi !

Disneyland Abu Dhabi sera authentiquement Disney et résolument émirati - une oasis de divertissement Disney extraordinaire à ce carrefour du monde qui donnera vie à nos personnages et histoires intemporels de multiples façons et deviendra une source de joie et d'inspiration pour les habitants de cette vaste région, dont les générations à venir pourront profiter

Notre complexe d'Abu Dhabi sera la destination la plus innovante et la plus interactive de notre portefeuille. L'emplacement de notre parc, unique en son genre - ancré dans un magnifique front de mer - nous permettra de raconter nos histoires de manières totalement inédites

Ce projet touchera des visiteurs d'une toute nouvelle région du monde, invitant plus de familles que jamais à découvrir Disney.

l'implantation d'un parc à thème Disney sur l'île de Yas marque une étape historique dans notre démarche visant à consolider la position de l'île comme destination mondiale de divertissement et de loisirs

