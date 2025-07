Comment Mastercard répond aux enjeux du tourisme de demain

Nous accompagnons des acteurs publics et privés à travers des solutions technologiques permettant de rendre plus fluides les micromobilités urbaines et améliorer les expériences

Tap and ride

Avec cette solution, les villes peuvent mettre en avant un meilleur accueil, un engagement en matière de développement durable, surfer sur une image de ville innovante. Nous espérons pouvoir développer rapidement cette solution en France

est au cœur des débats, en particulier celle des mobilités. Ces dernières années, Mastercard a ouvert unafin de développer des solutions numériques écoresponsables, ainsi qu’unpour réfléchir aux enjeux des mobilités.» précise Julien Fierobe , vice-président Enterprise Development et responsable du marché secteur public en France chez Mastercard.Concrètement, alors que les files d’attente dans les aéroports et gares pour acheter des titres des transport contribuent à dégrader l’image d’une destination, et que la tarification est parfois complexe, Mastercard propose aux opérateurs de transportsLondres avait montré la voie il y a plus de dix ans et aujourd’hui,proposent ce système qui simplifie la vie des voyageurs dont, en France,. En revanche,L’avenir passe également par des solutions technologiques pour. Selon les villes, il faut télécharger une application différente, créer un compte… Autant de démarches fastidieuses qui peuvent décourager.Mastercard développe une solution «» qui permet, et de payer la course. Une première déclinaison a été lancée àen 2022, avec l’opérateur. Aujourd’hui, 85% des transactions se font par ce biais.» ajoute Julien Fierobe.Les enjeux de micromobilités sont d’autant plus importants que, contre 49 milliards en 2021.