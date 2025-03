Destination : les voyageurs à la recherche d'alternatives moins chères et moins fréquentées

"La croissance est quand même relativement faible en raison des incertitudes budgétaires et des incertitudes liées au commerce international et aux tarifs douaniers"

"Le chômage pourrait un peu augmenter en France et en Europe, mais il est quand même historiquement bas. Ce qui est vraiment important, c'est que l'inflation, qui était vraiment le frein le plus important ces dernières années, a ralenti. Avec des salaires qui augmentent plus rapidement que l'inflation, les consommateurs regagnent du pouvoir d'achat."

Selon le Mastercard Economics Institute, l’économie européenne, et en particulier en France, devrait connaître en 2025 une croissance modérée.explique Max Lambertson , économiste senior chez Mastercard.En France, le Mastercard Economics Institute anticipe une hausse de 0.8% du PIB réel par rapport à 2024. Dans ce contexte, les entreprises peuvent devenir attentistes et les consommateurs pourraient jouer la carte de la sécurité en épargnant davantage.Cependant, l’inflation devrait se rapprocher de l’objectif fixé par les banques centrales dans la plupart des pays européens, grâce au ralentissement de l’inflation des services, la croissance sera quant à elle influencée par des vents favorables liés à la baisse des taux d’intérêt, mais aussi par des vents contraires dus à des politiques budgétaires plus strictes et à l'incertitude autour du commerce mondial.Toutefois, les consommateurs devraient rester résilients.ajoute Max Lambertson.