Paris et l'Île-de-France autrement, avec My Private Paris

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?



Bertrand d'Aleman : Notre "secret spot" à Paris, loin des foules et pourtant au cœur de l'histoire, est la Place Dauphine sur l'Île de la Cité.



Nichée derrière le Palais de Justice, cette place triangulaire est un havre de paix avec ses arbres et ses bancs. C'est l'endroit idéal pour s'offrir une pause, observer la vie parisienne ou prendre un café en toute tranquillité, comme un vrai Parisien.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir et à vivre dans votre région ?



Bertrand d'Aleman : Plusieurs péniches ont été aménagées en chambres d'hôtes ou petits hôtels flottants, offrant une perspective unique et romantique sur Paris.



C'est une expérience qui combine le charme de l'eau, la quiétude d'un hébergement hors du commun, et la proximité immédiate des plus beaux monuments de la capitale. Imaginez-vous vous réveiller avec la vue sur la Tour Eiffel ou le Louvre depuis votre hublot ! C'est une immersion poétique et mémorable au cœur de la ville lumière.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?



Bertrand d'Aleman : Chez My Private Paris, nous excellons dans les expériences sur-mesure.



Un exemple parfait est notre "Journée dans la peau d'un artisan parisien". Nous proposons à nos clients de passer une demi-journée ou une journée entière en immersion avec un artisan d'art - un parfumeur, un maître chocolatier, un joaillier, ou même un chapelier - dans son atelier privé.



Ils découvrent les secrets de fabrication, s'initient à l'artisanat et repartent avec leur création. C'est une manière unique et intime de découvrir le savoir-faire français et de créer des souvenirs impérissables.