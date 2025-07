Saveurs et secrets du Languedoc, avec Montpellier Wine Tours

Oui, il y en a plusieurs, mais l'une des spécialités culinaires incontournables à faire découvrir est la tielle sétoise.



Il s’agit d’une tourte généreuse à la pâte légèrement relevée, garnie de poulpe, de sauce tomate épicée et d’herbes. Originaire de Sète et héritée des traditions italiennes, elle se déguste aussi bien chaude que froide, en entrée ou sur le pouce.



En Camargue, il faut goûter la fougasse d’Aigues-mortes, sorte de brioche légère et moelleuse, parfumée à la fleur d’oranger ou la gardienne de taureau, plat emblématique de la Camargue, qui est en fait un ragoût de viande de taureau marinée au vin rouge et servie traditionnellement avec du riz de Camargue.



Plus à l’ouest, il faut bien sûr découvrir le cassoulet de Castelnaudary, symbole de la cuisine du Sud-Ouest et du Languedoc, riche en saveurs et en histoire

L’incontournable fête locale de l’été à ne pas manquer dans la région sont les Joutes nautiques de la Saint-Louis à Sète.



Cette tradition vieille de plusieurs siècles est l’un des événements les plus emblématiques du Languedoc. Chaque été, au mois d’août, les habitants et visiteurs se rassemblent au bord des canaux pour assister à ces joutes uniques où des jouteurs s’affrontent sur des barques typiques, en tentant de faire tomber leur adversaire à l’eau à l’aide d’une lance.



L’ambiance est festive et conviviale, rythmée par les chants, la musique et les défilés colorés dans toute la ville.



C’est aussi l’occasion de découvrir la culture sétoise, ses traditions, sa gastronomie locale et sa passion pour la mer.