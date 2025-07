Funbreizh nous fait découvrir les trésors cachés de la Bretagne

Personnellement, j’ai un faible pour la Côte du Trégor Goëlo, plus particulièrement entre Paimpol et Plougrescant.



On y accède souvent par hasard, parce qu’elle est voisine de la célèbre Côte de Granit Rose, et on y revient par attachement.



Les petits ports sont encore habités par l’âme des pêcheurs, on peut embarquer pour l’Île de Bréhat, se baigner à Plougrescant, manger une crêpe à Tréguier... C’est une vraie pépite d’authenticité pour tous ceux qui aiment les plaisirs simples.

La tendance est clairement à la reconnexion et au slow tourisme.



Les hébergements insolites comme les lodges en pleine forêt, les bulles transparentes ou les cabanes perchées séduisent toujours autant. En tant qu’agence événementielle, nous aimons les proposer et veillons toujours à trouver des lieux surprenants où le cadre compte autant que le confort.



Dormir dans un phare, dans un hôtel niché au bout du monde ou dans des domaines qui marient hébergement de charme et bien-être font également partie des types de séjours ou de séminaires que nous proposons.

Parmi toutes celles que nous proposons, il y en a une qui fait l’unanimité aussi bien dans nos escapades pour les particuliers que dans les séminaires pour les entreprises. Il s’agit des rencontres que nous déclenchons chez les ostréiculteurs et qui font découvrir la Bretagne de l’intérieur, à travers ceux qui la font vivre.



Ces professionnels partagent avec nos clients la richesse de leur métier, leur lien au vivant, aux marées, au temps qu’il faut pour faire naître une huître de qualité. Quand nous les sollicitons, nous garantissons des parenthèses uniques.



Pour les entreprises, cette immersion prend place dans nos programmes de séminaires au détour d’un rallye en 2CV ou d’une chasse au trésor en semi-rigide dans le Golfe, qui les conduisent jusqu’au chantier ostréicole. Déguster face à la mer, échanger avec le producteur, valorisent les savoir-faire du territoire et donne à la pause déjeuner une saveur très particulière.



Pour les particuliers et les groupes, nous proposons dans nos séjours clés en main cette même approche. Ce sont des expériences qui créent du souvenir et reconnectent à l’essentiel.