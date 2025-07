Évolution de la pollution des transports : faut-il s’alarmer ? [ABO]

L’écart se creuse entre l’objectif climatique et les émissions observées.



Le respect des objectifs climatiques de court terme risque d’être encore fortement conditionné par l’évolution de la demande de transport, qui est fortement dépendante d’effets conjoncturels, que ça soit l’évolution du prix des carburants, ou encore l’évolution du PIB, de l’inflation et du pouvoir d’achat

n’est plus un objectif atteignable

Et malheureusement, les indicateurs laissent penser que la trajectoire n’est toujours pas suffisamment engagée pour atteindre les objectifs.Concernantla dynamique serait relativement similaire." déplore Aurélien Bigo.Un constat implacable, alors même que des scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C "", rendant caduc l’accord de Paris et plongeant l’humanité dans l’incertitude.Il existe malgré tout des leviers pour permettre à l’industrie touristique de redresser la pente et de faire sa part.Entre 1960 et 2023, le mode de transport ayant le plus progressé est l’aérien, dont la demande a été multipliée par 56, contre 8 pour les bus et cars, 6,6 pour les transports routiers individuels et 3,1 pour le transport ferroviaire.L’un des principaux enjeux des prochaines années sera donc de réorienter la demande vers des moyens plus propres, puis de pousser vers des carburants plus durables, qui ne semblent pas être réelle solution selon Oxfam, ou encore l’électrification, à condition que sa production soit décarbonée.S’il ne faut pas tout attendre de l’État - d’autant plus dans cette période de disette budgétaire -, les politiques publiques doivent donner une direction positive à un secteur qui ne pourra pas faire l’économie d’efforts, pour conserver un climat vivable et des destinations attrayantes.