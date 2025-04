France : "Le secteur des transports est l'un des plus en retard"

Pendant quelques heures, une dizaine de personnes débattront et réfléchiront sur chaque thématique.



Le panel est composé d'un tiers d'élus, d'un tiers d'experts composés aussi bien d'économistes ou de membres d'associations environnementales et d'usagers, et d'un tiers de professionnels du secteur concerné.



D'ores et déjà, les équipes ont travaillé en amont pour pouvoir alimenter la journée de réflexion, en faisant remonter des données et constituer un narratif interministériel, pour ne pas ouvrir sur une page totalement blanche la conférence.



Ces travaux seront suivis de trois séquences, dont l'une au CESE (Conseil économique, social et environnemental) pour mieux intégrer la société civile à cette réflexion, puis une autre le 26 mai au ministère de l'Économie et des Finances " où on ira vraiment regarder le cœur du réacteur.



Nous étudierons l'avenir du financement des infrastructures, savoir comment continuer à réfléchir, à innover tout en veillant au principe de compensation des mobilités, le tout à horizon 2030-2040.



Nous devons établir les nouveaux équilibres du financement des infrastructures de transport à horizon 20 ans, " poursuit notre interlocuteur du ministère des Transports.



Le dernier rendez-vous se tiendra fin juin et devrait être plus prospectif pour discuter sur l'IA, l'électrification et de la mobilité en zones rurales, avec de nouvelles infrastructures.



" L'enjeu est d'aboutir à un rapport général qui soit capable de présenter de grands scénarios sur le financement des infrastructures, tout en respectant les deux grandes clés d'entrée que sont le cadre contraint des finances publiques et la stratégie nationale bas carbone.



Le secteur des transports est l'un des secteurs le plus en retard sur ces objectifs de décarbonation, plus que l'énergie et l'industrie, " cadre notre interlocuteur.