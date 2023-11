Décarbonation de l'aérien : pourquoi il faut des avions plus gros... et plus petits !

Mais ces deux ensembles vont peser de moins en moins dans l’économie de la planète, son évolution démographique et l’inévitable augmentation des besoins d’échanges entre les populations. Actuellement,, ne représente que 5,6% de la population mondiale évaluée à 8,082 milliards d’individus., les, et les. Cette avalanche de chiffres n’a pour but que de nous faire prendre conscience que ce n’est pas en freinant le transport aérien européen que l’on arrivera à une décarbonation significative mondiale.Or ces nouveaux pays devront bien accéder aux désirs de leurs populations qui. Nous allons par conséquent, plus probablement, assister à la reprise de la croissance de ce secteur d’activité.Pour le moment nous disposons d’un milieu de gamme d’appareils tout à fait performant, que ce soit les Boeing 737 dans leurs différentes versions ou les Airbus de catégorie A 320 qui couvrent une grande parte des besoins de transport moyen-courrier.Celui-ci sera sans doute le plus en croissance pour équiper les pays émergents qui ne disposent pas d’infrastructures au sol performantes. Les distances moyennes sont plus importantes en Asie, Afrique ou Amérique Latine qu’en Europe, alors la construction de pistes de 3.000 mètres et des installations aéroportuaires rattachées est infiniment plus écologique que la création des routes ou voies ferrées qui pourraient être une alternative au transport aérien.Il est donc logique d’attendre une demande de transport accrue ce qui signifie une augmentation peut être spectaculaire du nombre de vols et d’appareils.