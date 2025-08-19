Korean Air modernise ses salons à l'aéroport international d'Incheon





Cette phase s’accompagne de l’ouverture de deux nouveaux salons Prestige Garden, situés aux extrémités du terminal, suite à l’expansion récente de l’aéroport. L’ensemble vise à offrir aux passagers une expérience de voyage haut de gamme avant l’embarquement.



Parmi les nouveautés, les « Live Stations » permettent aux voyageurs de voir les chefs du Grand Hyatt Incheon préparer des plats en direct.



En Corée du Sud, Korean Air a officiellement rouvert, le 18 août 2025, ses salons Miler Club et Prestige East à l'aéroport international d'Incheon, marquant la première étape d'un vaste projet de rénovation.



