Korean Air modernise ses salons à l'aéroport international d'Incheon

Deux nouveaux espaces Prestige Garden


Korean Air a récemment inauguré ses salons, entièrement rénovés, à l’aéroport international d’Incheon, combinant luxe, gastronomie et bien-être. Les espaces Miler Club et Prestige East ont été repensés, tandis que deux nouveaux salons Prestige Garden offrent un cadre élégant et apaisant.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

Korean Air a officiellement rouvert ses salons Miler Club et Prestige East à l’aéroport international d’Incheon - Photo : Korean Air
CroisiEurope
En Corée du Sud, Korean Air a officiellement rouvert, le 18 août 2025, ses salons Miler Club et Prestige East à l’aéroport international d’Incheon, marquant la première étape d’un vaste projet de rénovation.

Cette phase s’accompagne de l’ouverture de deux nouveaux salons Prestige Garden, situés aux extrémités du terminal, suite à l’expansion récente de l’aéroport. L’ensemble vise à offrir aux passagers une expérience de voyage haut de gamme avant l’embarquement.

Parmi les nouveautés, les « Live Stations » permettent aux voyageurs de voir les chefs du Grand Hyatt Incheon préparer des plats en direct.

La carte combine spécialités coréennes et occidentales, allant des pizzas et croissants faits maison aux gimbap et soupes traditionnelles comme le tteokguk ou le janchi guksu. Les menus, renouvelés chaque trimestre, mettent en valeur les produits de saison.

Des espaces pensés pour le confort et la productivité

Au-delà de la restauration, les salons offrent une variété d’espaces adaptés aux différents besoins des passagers : zones de détente avec fauteuils de massage, espaces de travail équipés pour recharger les appareils et organiser des réunions, ainsi que des douches privées.

L’objectif est d’allier élégance et fonctionnalité, pour que chaque voyageur profite pleinement de son temps avant le vol.

Les intérieurs des salons reflètent un mélange de luxe contemporain et d’esthétique coréenne traditionnelle.

La palette de couleurs, or, anthracite, noir et ivoire, s’inspire des cabines premium de Korean Air.

Des éléments architecturaux inspirés des hanok se mêlent à des matériaux modernes comme le bois et le marbre, créant une atmosphère sophistiquée. L’agence d’architecture sélectionnée est reconnue pour ses projets dans des hôtels cinq étoiles, notamment le Four Seasons Seoul.

Capacité et ambitions pour 2026

Une fois le projet achevé, la superficie totale des salons Korean Air à Incheon passera de 5 105 à 12 270 m² - Illustration Korean Air
Les salons Prestige Garden East et West offrent un cadre de calme et de sérénité. Le premier surplombe un jardin coréen traditionnel, le second un jardin occidental contemporain.

Chacun propose une sélection raffinée de mets et de boissons, prolongeant l’expérience de luxe et de détente pour les voyageurs.

Une fois le projet achevé, la superficie totale des salons Korean Air à Incheon passera de 5 105 à 12 270 m², avec une capacité de sièges presque doublée, de 898 à 1 566 places.

Cette modernisation s’inscrit dans le cadre d’un investissement stratégique pour améliorer l’expérience passager et préparer l’intégration complète avec Asiana Airlines.


