Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Paris Séoul

Depuis 50 ans, Korean Air relie Paris à Séoul avec un engagement constant envers l’excellence du service

Korean Air a lancé sa. Le vol inaugural reliait. Deux vols hebdomadaires étaient alors programmés. La compagnie a transféré cette ligne vers Paris Charles de Gaulle en 1982, aujourd’hui la principale porte d’entrée internationale en France., devenant ainsi la base de son expansion sur le continent.Le, à l’aéroport Charles de Gaulle , les passagers du vol KE902 ont reçu un. Deux jours plus tard, uneKorean Air a également souligné sa relation historique avec Airbus, étant le premier transporteur non-européen à avoir commandé un A300 en 1974. Cette collaboration a contribué à renforcer les capacités long-courriers de la compagnie et les liens entre la Corée et l’Europe. Elle s’est accompagnée d’accords avec Air France, notamment sur le partage de code pour le fret, et d’un accord bilatéral entre les gouvernements.Au-delà du secteur aérien, Korean Air a soutenu la, en introduisant dès 2008 des audioguides en coréen dans les grands musées comme le Louvre et le musée d’Orsay. La compagnie a été la première à recevoir une distinction du ministère sud-coréen de la Culture. Durant la pandémie de COVID-19, elle a assuré la continuité de la liaison Paris-Incheon, alors que de nombreuses routes internationales étaient suspendues.Avec la, la compagnie prévoit d’optimiser ses horaires, de proposer de nouvelles routes, et de renforcer la personnalisation de ses services. Jungho Choi a déclaré : «. »