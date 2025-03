Korean Air se modernise et introduit une classe Premium Economy

Korean Air va agrandir et moderniser ses salons à l’aéroport international d’Incheon. Deux nouveaux salons Prestige Class Garden Lounges seront installés dans les ailes est et ouest du Terminal 2, suite à son extension. Le salon de l’aile est verra sa superficie doubler, tandis que le Miler Club Lounge sera également agrandi. Ces espaces ouvriront progressivement à partir d’août 2025.



Le salon Première classe et celui de la Prestige de l’aile ouest seront entièrement rénovés pour une réouverture prévue en avril 2026. La compagnie prévoit ainsi d’exploiter six salons à Incheon, avec une surface totale multipliée par 2,5 et une capacité d’accueil doublée. Korean Air souhaite créer « un espace exclusif, réinterprétant les standards des salons d’aéroport pour offrir une expérience digne des hôtels de luxe ». L’offre culinaire sera renforcée par des cuisines ouvertes, un bar à nouilles, ainsi que des services de barmen, baristas, boulangers et pâtissiers. En parallèle, les salons des hubs de Los Angeles (LAX) et New York JFK seront entièrement réaménagés. Une nouvelle fonctionnalité mobile donnera accès à des informations pratiques sur les salons, telles que « localisation, équipements, options de réservation et niveau d’affluence ».