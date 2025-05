Korean Air crée un hub de mobilité urbaine à Bucheon

ce projet va bien au-delà d’un simple équipement : c’est une rampe de lancement pour l’avenir de l’aviation en Corée

Le projet annoncé par Korean Air prévoit laà Bucheon, dans la province de Gyeonggi. La cérémonie de signature du protocole d’accord s’est tenue le 30 avril au Centre des Arts de Bucheon, en présence de représentants de Korean Air, de la Ville de Bucheon , de la Korea Land and Housing Corporation (LH) et de la Bucheon Urban Development Corporation., avec un début des travaux annoncé pour 2027.Le futur hub s’articulera autour de. Le premier sera un, axé sur le développement de logiciels et de technologies d’intelligence artificielle pour les aéronefs sans pilote. Ces recherches viseront des applications civiles et militaires. Le deuxième pôle, un, deviendra le plus grand d’Asie. Il regroupera les formations des pilotes de Korean Air et d’Asiana Airlines. Le nombre de simulateurs de vol passera de 18 à 30, permettant la formation de 21 600 pilotes par an. Enfin, uncomplétera le dispositif, destiné tant aux personnels de la compagnie qu’au grand public, à travers des formations immersives.Selon un porte-parole de Korean Air , «». La compagnie réaffirme ainsi son engagement en faveur de la sécurité, de la durabilité et de la connectivité. Ce projet accompagne également sa. Le centre accueillera, incluant des chercheurs et des formateurs spécialisés, et contribuera au rayonnement technologique et économique de la région.