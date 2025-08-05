Escapade en Champagne avec l'agence Instants

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?



Rémi Boxho : Un lieu qui ne figure pas toujours dans les guides mais qui est bien connu des locaux est le point de vue qui se situe derrière l'Abbaye d'Hautvillers.



On y trouve des tables de pique-nique surplombant les vignes. La vue est magnifique, avec des beaux coucher de soleil sur la Vallée de la Marne en contrebas. C'est le spot idéal pour un moment suspendu dans le temps, en amoureux, en famille ou entre amis.



TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir et à vivre dans votre région ?



Rémi Boxho : Une journée Henri Giraud ! Cette maison iconique d’Aÿ propose bien plus qu’une simple dégustation : c’est une véritable immersion sensorielle et hédoniste, pensée comme un voyage à travers les matières, les terroirs et les émotions.



Commencez par un moment de détente dans leur spa et profitez d'un massage à la craie (unique en France) !



Poursuivez l’expérience avec une visite du chai, suivie d'un dîner accords mets et champagnes, où chaque plat est élaboré sur place. Et pour prolonger la magie, une nuit au Manoir Henri Giraud, lieu confidentiel et raffiné, vous permettra de savourer jusqu’au bout cette parenthèse suspendue.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?



Rémi Boxho : Nous aimons proposer des journées complètes mêlant savoir-faire, terroir et prestige.



Avec plus de 10 ans d'expérience, nous avons pu dénicher les plus belles expériences de la région et sommes ravis de les proposer à nos clients.



Pour une journée d'exception, nous pourrions, par exemple, recommander de démarrer par un atelier privé à la découverte de la verrerie de luxe au sein de la Maison Lehmann, qui conçoit des verres de dégustation haut de gamme et qui vient d'ouvrir une très belle salle de dégustation à Reims.



Ensuite, direction le vignoble pour un déjeuner (au champagne bien entendu) dans un domaine Grand Cru de la Montagne de Reims.



Enfin, la journée pourrait se terminer avec une visite à la Tonnellerie de Champagne, où les visiteurs découvrent les gestes ancestraux de la fabrication des fûts en chêne, et peuvent même s'y essayer !