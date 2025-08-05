Escapade en Champagne avec l'agence Instants

La Champagne abrite un patrimoine historique et culturel, avec en tête la Cathédrale de Reims, lieu du sacre des Rois de France - DepositPhotos.com, artjazz
TourMaG - Quel est l'atout n°1 de la Champagne, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?
Rémi Boxho : L'atout n°1, c'est bien sûr... le champagne !
De nombreuses Maisons prestigieuses et des domaines familiaux plus confidentiels ouvrent leurs portes pour des visites et dégustations, de quoi découvrir ce magnifique vin pétillant, que l'on soit connaisseur ou non.
A cela s'ajoute un patrimoine historique et culturel, avec en tête la Cathédrale de Reims, lieu du sacre des Rois de France.
Ce combo unique entre gastronomie, culture et richesse historique fait de la Champagne une destination à part, pleine d'élégance, qui célèbre l'art de vivre dans tous ses aspects.
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la Champagne, et pourquoi ?
Rémi Boxho : Je dirais octobre et la première quinzaine de novembre : nous avons la chance ces dernières années d'avoir un bel été indien, les vignes revêtent leurs couleurs automnales, les domaines et Maisons ont terminé la vendange et entrent dans la période des livraisons et préparation pour les fêtes de fin d'année.
Une belle effervescence pour commencer l'hiver, et également avec un peu moins d'affluence, c'est donc une période idéale pour visiter la région.
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Rémi Boxho : Difficile de ne citer qu'une seule pépite. Je dirais que les pépites sont tous ces domaines familiaux qui jalonnent la région.
Moins connus que les Grandes Maisons, certains domaines proposent des visites authentiques souvent menés par des membres de la famille eux-mêmes. Visites et dégustations, ateliers œnologiques, pique-niques ou déjeuners en accord avec leurs champagnes... ils ne manquent pas d'idées pour vous faire profiter d'une expérience inédite.
Rémi Boxho : L'atout n°1, c'est bien sûr... le champagne !
De nombreuses Maisons prestigieuses et des domaines familiaux plus confidentiels ouvrent leurs portes pour des visites et dégustations, de quoi découvrir ce magnifique vin pétillant, que l'on soit connaisseur ou non.
A cela s'ajoute un patrimoine historique et culturel, avec en tête la Cathédrale de Reims, lieu du sacre des Rois de France.
Ce combo unique entre gastronomie, culture et richesse historique fait de la Champagne une destination à part, pleine d'élégance, qui célèbre l'art de vivre dans tous ses aspects.
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la Champagne, et pourquoi ?
Rémi Boxho : Je dirais octobre et la première quinzaine de novembre : nous avons la chance ces dernières années d'avoir un bel été indien, les vignes revêtent leurs couleurs automnales, les domaines et Maisons ont terminé la vendange et entrent dans la période des livraisons et préparation pour les fêtes de fin d'année.
Une belle effervescence pour commencer l'hiver, et également avec un peu moins d'affluence, c'est donc une période idéale pour visiter la région.
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Rémi Boxho : Difficile de ne citer qu'une seule pépite. Je dirais que les pépites sont tous ces domaines familiaux qui jalonnent la région.
Moins connus que les Grandes Maisons, certains domaines proposent des visites authentiques souvent menés par des membres de la famille eux-mêmes. Visites et dégustations, ateliers œnologiques, pique-niques ou déjeuners en accord avec leurs champagnes... ils ne manquent pas d'idées pour vous faire profiter d'une expérience inédite.
Autres articles
-
Paris et l'Île-de-France autrement, avec My Private Paris
-
En Bretagne, France Private Guided Tours fait rimer nature, culture et gastronomie
-
Saveurs et secrets du Languedoc, avec Montpellier Wine Tours
-
Côte-d’Or et Saône-et-Loire : les pépites d’Active Tours en Bourgogne
-
Sur les traces de nos ancêtres en Normandie avec Racines Voyages
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?
Rémi Boxho : Un lieu qui ne figure pas toujours dans les guides mais qui est bien connu des locaux est le point de vue qui se situe derrière l'Abbaye d'Hautvillers.
On y trouve des tables de pique-nique surplombant les vignes. La vue est magnifique, avec des beaux coucher de soleil sur la Vallée de la Marne en contrebas. C'est le spot idéal pour un moment suspendu dans le temps, en amoureux, en famille ou entre amis.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir et à vivre dans votre région ?
Rémi Boxho : Une journée Henri Giraud ! Cette maison iconique d’Aÿ propose bien plus qu’une simple dégustation : c’est une véritable immersion sensorielle et hédoniste, pensée comme un voyage à travers les matières, les terroirs et les émotions.
Commencez par un moment de détente dans leur spa et profitez d'un massage à la craie (unique en France) !
Poursuivez l’expérience avec une visite du chai, suivie d'un dîner accords mets et champagnes, où chaque plat est élaboré sur place. Et pour prolonger la magie, une nuit au Manoir Henri Giraud, lieu confidentiel et raffiné, vous permettra de savourer jusqu’au bout cette parenthèse suspendue.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Rémi Boxho : Nous aimons proposer des journées complètes mêlant savoir-faire, terroir et prestige.
Avec plus de 10 ans d'expérience, nous avons pu dénicher les plus belles expériences de la région et sommes ravis de les proposer à nos clients.
Pour une journée d'exception, nous pourrions, par exemple, recommander de démarrer par un atelier privé à la découverte de la verrerie de luxe au sein de la Maison Lehmann, qui conçoit des verres de dégustation haut de gamme et qui vient d'ouvrir une très belle salle de dégustation à Reims.
Ensuite, direction le vignoble pour un déjeuner (au champagne bien entendu) dans un domaine Grand Cru de la Montagne de Reims.
Enfin, la journée pourrait se terminer avec une visite à la Tonnellerie de Champagne, où les visiteurs découvrent les gestes ancestraux de la fabrication des fûts en chêne, et peuvent même s'y essayer !
Rémi Boxho : Un lieu qui ne figure pas toujours dans les guides mais qui est bien connu des locaux est le point de vue qui se situe derrière l'Abbaye d'Hautvillers.
On y trouve des tables de pique-nique surplombant les vignes. La vue est magnifique, avec des beaux coucher de soleil sur la Vallée de la Marne en contrebas. C'est le spot idéal pour un moment suspendu dans le temps, en amoureux, en famille ou entre amis.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir et à vivre dans votre région ?
Rémi Boxho : Une journée Henri Giraud ! Cette maison iconique d’Aÿ propose bien plus qu’une simple dégustation : c’est une véritable immersion sensorielle et hédoniste, pensée comme un voyage à travers les matières, les terroirs et les émotions.
Commencez par un moment de détente dans leur spa et profitez d'un massage à la craie (unique en France) !
Poursuivez l’expérience avec une visite du chai, suivie d'un dîner accords mets et champagnes, où chaque plat est élaboré sur place. Et pour prolonger la magie, une nuit au Manoir Henri Giraud, lieu confidentiel et raffiné, vous permettra de savourer jusqu’au bout cette parenthèse suspendue.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Rémi Boxho : Nous aimons proposer des journées complètes mêlant savoir-faire, terroir et prestige.
Avec plus de 10 ans d'expérience, nous avons pu dénicher les plus belles expériences de la région et sommes ravis de les proposer à nos clients.
Pour une journée d'exception, nous pourrions, par exemple, recommander de démarrer par un atelier privé à la découverte de la verrerie de luxe au sein de la Maison Lehmann, qui conçoit des verres de dégustation haut de gamme et qui vient d'ouvrir une très belle salle de dégustation à Reims.
Ensuite, direction le vignoble pour un déjeuner (au champagne bien entendu) dans un domaine Grand Cru de la Montagne de Reims.
Enfin, la journée pourrait se terminer avec une visite à la Tonnellerie de Champagne, où les visiteurs découvrent les gestes ancestraux de la fabrication des fûts en chêne, et peuvent même s'y essayer !
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?
Rémi Boxho : Le pâté-croûte champenois ! A ne pas confondre avec le pâté en croute que l'on trouve ailleurs en France. Il s'agit d'un feuilleté à la viande, excellent en apéritif, à partager entre amis.
Pour ceux qui préfèrent le sucré, les fameux biscuits roses de Reims (beaucoup de restaurateurs locaux les proposent cuisinés en tiramisu).
Et côté boissons, au-delà du Champagne, c'est le Ratafia que nous vous invitons à découvrir : un vin sucré obtenu par mutage. De plus en plus de vignerons en produisent, c'est un accord parfait avec le fromage !
TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?
Rémi Boxho : Le vignoble entre Reims et Epernay regorge d'évènements festifs tout au long de l'été, entre pique-niques géants, feux d'artifice, concerts...
Un nouvel évènement vient de s'ajouter à ces festivités et se tient à la fin de l'été : Les Relais du Goût, festival gastronomique qui se tiendra du 18 au 21 septembre 2025 à Reims. La première édition qui s'est déroulée a été un véritable succès ! Cette année, plus d'une quarantaine d'évènements sont au programme, mais attention, les places partent vite !
Et pour ceux qui prévoient de venir pendant l'hiver, les Habits de Lumière à Epernay est également un évènement incontournable qui se déroule tous les ans à la mi-décembre, et qui attire les foules sur la grandiose Avenue de Champagne.
Lire aussi : Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne"
Rémi Boxho : Le pâté-croûte champenois ! A ne pas confondre avec le pâté en croute que l'on trouve ailleurs en France. Il s'agit d'un feuilleté à la viande, excellent en apéritif, à partager entre amis.
Pour ceux qui préfèrent le sucré, les fameux biscuits roses de Reims (beaucoup de restaurateurs locaux les proposent cuisinés en tiramisu).
Et côté boissons, au-delà du Champagne, c'est le Ratafia que nous vous invitons à découvrir : un vin sucré obtenu par mutage. De plus en plus de vignerons en produisent, c'est un accord parfait avec le fromage !
TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?
Rémi Boxho : Le vignoble entre Reims et Epernay regorge d'évènements festifs tout au long de l'été, entre pique-niques géants, feux d'artifice, concerts...
Un nouvel évènement vient de s'ajouter à ces festivités et se tient à la fin de l'été : Les Relais du Goût, festival gastronomique qui se tiendra du 18 au 21 septembre 2025 à Reims. La première édition qui s'est déroulée a été un véritable succès ! Cette année, plus d'une quarantaine d'évènements sont au programme, mais attention, les places partent vite !
Et pour ceux qui prévoient de venir pendant l'hiver, les Habits de Lumière à Epernay est également un évènement incontournable qui se déroule tous les ans à la mi-décembre, et qui attire les foules sur la grandiose Avenue de Champagne.
Lire aussi : Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne"
Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Anaïs Borios
Voir tous les articles de Anaïs Borios